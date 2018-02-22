Ещё
Хоркина прокомментировала лишение Крушельницкого медали
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоркина прокомментировала лишение CAS Крушельницкого и Брызгаловой бронзовой медали ОИ-2018 

RT на русском 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала в беседе с RT решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении российских кёрлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой бронзовой медали в дабл-миксте на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
«Необходимо выдержать все условия МОК для того, чтобы мы смогли на закрытии Олимпиады пройти под флагом своей страны. Насколько на это повлияют сегодняшние действия наших ребят — не готова сказать. Вопрос куда глубже. Надо в ситуации разобраться до конца, откуда получился положительный результат. Для меня лично непонятно, если он говорит, что ничего не употреблял, тогда вопрос: откуда? Надо отматывать назад: где упустил из виду свою еду, какую воду пил. Это чрезвычайно важный вопрос», — отметила Хоркина.
Она также выразила уверенность, что российские спортсмены пройдут под флагом России на церемонии закрытия Игр.
22 февраля CAS лишил российских кёрлингистов Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову бронзовых медалей в дабл-миксте на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
RT на русском: последние новости
Южнокорейская конькобежка госпитализирована с психическим расстройством после ОИ-2018 СМИ: CAS опубликует мотивировочную часть решений по российским спортсменам до 25 марта Министр спорта Украины: мы не будем финансировать спортсменов, которые хотят выступать в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Новая «бомба» для России от WADA19
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение