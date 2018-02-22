Хоркина прокомментировала лишение Крушельницкого медали

Хоркина прокомментировала лишение CAS Крушельницкого и Брызгаловой бронзовой медали ОИ-2018

«Необходимо выдержать все условия МОК для того, чтобы мы смогли на закрытии Олимпиады пройти под флагом своей страны. Насколько на это повлияют сегодняшние действия наших ребят — не готова сказать. Вопрос куда глубже. Надо в ситуации разобраться до конца, откуда получился положительный результат. Для меня лично непонятно, если он говорит, что ничего не употреблял, тогда вопрос: откуда? Надо отматывать назад: где упустил из виду свою еду, какую воду пил. Это чрезвычайно важный вопрос», — отметила Хоркина.

Она также выразила уверенность, что российские спортсмены пройдут под флагом России на церемонии закрытия Игр.

22 февраля CAS лишил российских кёрлингистов Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову бронзовых медалей в дабл-миксте на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.