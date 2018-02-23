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«На решение МОК повлияли два допинг-эпизода»
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На решение МОК повлияли два допинг-эпизода 

Вести.Ru 23 февраля 2018
Фото: EPA
Международный олимпийский комитет не стал восстанавливать в правах Олимпийский комитет России. Спортсменам из России не разрешили пронести национальный флаг на церемонии закрытия.
Члены МОК единогласно проголосовали против восстановления прав ОКР и возвращения российского флага. Решение вопроса о статусе ОКР отложено до проверки допинг-проб всех спортсменов из России. Президент МОК Томас Бах заявил, что "олимпийские атлеты из России" выполнили все требования. Но на решение повлияли два допинг-эпизода — с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.
Члены МОК принимали решение, выслушав доклад комиссии во главе с Николь Ховерц. Сама Ховерц отметила, что оба случая — единичны и не является свидетельством существования государственной системы поддержки допинга. Ховерц рекомендовала вернуться к обсуждению статуса ОКР после проверки всех допинг проб спортсменов из России.
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