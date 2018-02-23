На решение МОК повлияли два допинг-эпизода

Международный олимпийский комитет не стал восстанавливать в правах Олимпийский комитет России. Спортсменам из России не разрешили пронести национальный флаг на церемонии закрытия.

Члены МОК единогласно проголосовали против восстановления прав ОКР и возвращения российского флага. Решение вопроса о статусе ОКР отложено до проверки допинг-проб всех спортсменов из России. Президент МОК Томас Бах заявил, что "олимпийские атлеты из России" выполнили все требования. Но на решение повлияли два допинг-эпизода — с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой