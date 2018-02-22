Ещё
Россия нашла плюс в наказании Крушельницкого
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия нашла плюс в наказании Крушельницкого 

Дни.ру 22 февраля 2018
Отказ керлингиста Александра Крушельницкого от слушаний дела в Спортивном арбитраже не означает признания его вины. Борьба за честь спортсмена и за бронзовую медаль российской пары продолжится.
Высокопоставленные чиновники из международных спортивных организаций назвали случай с Александром Крушельницким допинг-терроризмом. В беседах с российскими представителями в Пхенчхане они выразили уверенность, что спортсмен не мог употребить запрещенный препарат намеренно. Их сочувствие и поддержка удивили президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева.
"Многие вспоминали примеры допинг-терроризма в своих странах, говорили слова сочувствия и поддержки, давали дельные советы. А МОК и оргкомитет Пхенчхана-2018 подтвердили, что предоставят нам видеозаписи, необходимые для проведения расследования. Честно говоря, я удивился такому отношению. Здорово, что в невиновности Крушельницкого уверены не только мы", — отметил Свищев в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФКР.
Спортивный чиновник привел причины, по которым было решено отказаться от слушаний в антидопинговом отделе Арбитражного суда. По словам Свищева, все организации выразили готовность оказать помощь в расследовании, но российская сторона не может представить доказательства невиновности Крушельницкого. Пока нет ни записей с видеокамер, ни результатов проверки спортивного питания, ни чьих-либо признаний.
"Обсудив и всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, мы приняли решение подписать (в лице Крушельницкого) соглашение об отказе от слушаний в ADDCAS. Это ни в коем случае не признание вины и не прекращение борьбы за честь наших ребят. Это прежде всего реальная оценка нынешних возможностей и желание сохранить Саше и Насте последние эмоции", — отметил Свищев.
Президент ФКР подчеркнул, что это начало большой и серьезной работы. Сохранить олимпийскую медаль не представляется возможным — для аннулирования результатов достаточно наличия запрещенного препарата в организме. Однако в заключенном с CAS соглашении написано, что Крушельницкий оставляет за собой право на дальнейшие юридические действия.
Он намерен требовать сокращения предусмотренного антидопинговыми правилами стандартного срока дисквалификации. Учитывая, что с формулировками документа согласились МОК, WADA и WCF, это маленькая победа, сообщает со ссылкой на Свищева "Матч ТВ".
История с Крушельницким особенно неприятна тем, что вселила в спортсменов подозрения: если допинг керлингисту подмешали, сделать это мог любой из приехавших на Олимпиаду атлетов, тренеров или представителей технического персонала. Однако в российской команде таким настроениям не поддаются.
По словам Свищева, инцидент позволил федерации сплотиться — все российское керлинговое сообщество поддерживает Сашу. Президент ФКР уверен: невиновность Крушельницкого будет доказана.
Напомним, 22 февраля стало известно, что Спортивный арбитражный суд постановил лишить бронзовой медали российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову. Ранее в допинг-пробах спортсмена обнаружили мельдоний.
Дни.ру: последние новости
Российская спортсменка потеряла память и впала в кому Тренера Загитовой предупредили о ее связи с Капризовым Подсыпали из ревности: сенсационная версия допинг-скандала Крушельницкого
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Новая «бомба» для России от WADA19
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение