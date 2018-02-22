Члены МОК выразили недовольство экс-главе WADA

Четыре члена МОК написали письма экс-главе WADA с критикой его интервью

Члены Международного олимпийского комитета (МОК) продолжают высказывать недовольство бывшему главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарду Паунду в связи с его интервью. Об этом в Twitter сообщает журналист Inside the Games Ник Батлер.

В интервью Паунд сказал следующее: ««Только спортсмены могут испугать старых пердунов из МОК, когда скажут: «Пока вы не разберётесь с допингом, мы не будем участвовать в соревнованиях».

Отмечается, что ранее недовольство на данный момент высказали президент Спортивного арбитражного суда (CAS) Джон Коутс , начальник пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс

Ранее стали известны имена двух новых членов комиссии спортсменов МОК.