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Члены МОК выразили недовольство экс-главе WADA
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Четыре члена МОК написали письма экс-главе WADA с критикой его интервью 

RT на русском 22 февраля 2018
Фото: Reuters
Члены Международного олимпийского комитета (МОК) продолжают высказывать недовольство бывшему главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарду Паунду в связи с его интервью. Об этом в Twitter сообщает журналист Inside the Games Ник Батлер.
В интервью Паунд сказал следующее: ««Только спортсмены могут испугать старых пердунов из МОК, когда скажут: «Пока вы не разберётесь с допингом, мы не будем участвовать в соревнованиях».
Отмечается, что ранее недовольство на данный момент высказали президент Спортивного арбитражного суда (CAS) Джон Коутс, начальник пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
Ранее стали известны имена двух новых членов комиссии спортсменов МОК.
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