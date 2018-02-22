Шульгинов упал и выбыл из борьбы за медали

Россиянин Александр Шульгинов не смог пробиться в полуфинал Олимпиады-2018 на дистанции 500 метров. 19-летний россиянин упал и не смог квалифицироваться в следующую стадию. Его время составило 54,498 секунды.