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Шульгинов упал и выбыл из борьбы за медали
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Шульгинов упал и выбыл из борьбы за медали 

Спорт-Экспресс 22 февраля 2018
Фото: ТАСС
Россиянин Александр Шульгинов не смог пробиться в полуфинал Олимпиады-2018 на дистанции 500 метров.
19-летний россиянин упал и не смог квалифицироваться в следующую стадию.
Его время составило 54,498 секунды.
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