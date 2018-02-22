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Российский фристайлист рассказал о дружбе с украинцем
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Российский фристайлист Буров рассказал о дружбе с украинцем Абраменко 

RT на русском 22 февраля 2018
Фото: ТАСС
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, российский фристайлист Илья Буров рассказал о дружбе со спортсменом из Украины Александром Абраменко, который занял первое место в соревнованиях.
«У нас добрые и дружеские отношения со сборными Украины и Белоруссии. Давно уже общаемся между собой. Нас как-то не волнуют новости из мира политики. Не обращаем на это внимание. То, что на Украине многим не понравилось наше фото с Александром Абраменко, — это их проблемы. Нас это не касается. Был бы наш триколор — обнялись бы, обернувшись в российский и украинский флаги. Думаю, что ещё бы больше ереси развели по этому поводу. А так, без флага, но с украинскими объятиями, тоже приятно. Дружба есть дружба», — сказал Буров в интервью RT.
Ранее Буров объяснил, почему он обнял украинца Абраменко после завоевания медали Олимпиады.
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