У россиян хорошие шансы на возвращение флага на ОИ

Глава Олимпийского комитета Чехии, член Международного олимпийского комитета (МОК) Иржи Кейвал заявил, что российские спортсмены имеют хорошие шансы пройти под национальным флагом на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
«Мы дождёмся предложений президента МОК Томаса Баха и исполкома. Но я думаю, что шансы довольно хорошие», — приводит слова Кейвала ТАСС.
18 появилась информация, что решение об участии российских спортсменов в церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане под государственным флагом может быть принято 24 февраля.
Ранее Олимпийский комитет России подтвердил выплату $15 млн МОК.