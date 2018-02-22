Россия «провалилась» в медальном зачете

Россия опустилась на 21-е место в общекомандном медальном зачёте по итогам 14-го дня ОИ-2018

Сборная России занимает 21-е место в неофициальном медальном зачёте по итогам 14-го дня зимних Олимпийских игр 2018 года, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане. В настоящий момент россияне имеют 12 наград — четыре серебряные и восемь бронзовых. По общему количеству медалей Россия располагается на восьмой строчке.

Лидирует в медальном зачёте сборная Норвегии — 35 медалей, среди которых 13 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых.

На второй строчке с 25 наградами разместились представители Германии — 13 золотых, восемь семь серебряных и пять бронзовых.

На третьем месте с 13 медалями сборная Канады, в активе которой девять золотых, пять семь серебряных и восемь бронзовые награды.

Детально с медальным зачётом Олимпиады-2018 можно ознакомиться в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России передал Международному олимпийскому комитету медали кёрлингистов Крушельницкого и Брызгаловой.