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Россия «провалилась» в медальном зачете
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Россия опустилась на 21-е место в общекомандном медальном зачёте по итогам 14-го дня ОИ-2018 

RT на русском 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Сборная России занимает 21-е место в неофициальном медальном зачёте по итогам 14-го дня зимних Олимпийских игр 2018 года, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане. В настоящий момент россияне имеют 12 наград — четыре серебряные и восемь бронзовых. По общему количеству медалей Россия располагается на восьмой строчке.
Лидирует в медальном зачёте сборная Норвегии — 35 медалей, среди которых 13 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых.
На второй строчке с 25 наградами разместились представители Германии — 13 золотых, восемь семь серебряных и пять бронзовых.
На третьем месте с 13 медалями сборная Канады, в активе которой девять золотых, пять семь серебряных и восемь бронзовые награды.
Детально с медальным зачётом Олимпиады-2018 можно ознакомиться в спецпроекте RT.
Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России передал Международному олимпийскому комитету медали кёрлингистов Крушельницкого и Брызгаловой.
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