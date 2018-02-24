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Законспирированный Родченков нашел новую жертву
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Законспирированный Родченков нашел новую жертву 

Lenta.ru 24 февраля 2018
Фото: @danroan/twitter/РИА «Новости»
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что допинговыми махинациями занимаются не только в России. Об этом он сообщил в интервью «Би-Би-Си», которое дал в своем секретном убежище в США, надев очки и балаклаву, чтобы скрыть лицо из-за возможной угрозы со стороны «российских агентов».
>> Родченков оконфузился на допросе
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) решил извиниться перед британскими спортсменами за то, что помогал российским атлетам обманывать всех на Олимпийских Играх в Лондоне в 2012. Однако он сразу предупредил, что Великобритании не стоит терять бдительность.
На вопрос журналиста, есть ли основания подозревать британцев в употреблении допинга, Родченков ответил утвердительно, и добавил, что «ему известно о нескольких чрезвычайно странных случаях в британском спорте». «Я не могу говорить об этом с телеэкранов сейчас, во время Зимних Игр», — отметил информатор.
Также бывший функционер рассуждал о том, что для борьбы с допингом необходимо принимать более жесткие меры, и предложил отобрать у спортивных международных федераций право контролировать спортсменов. «В целом многие страны и многие национальные антидопинговые организации вообще не заинтересованы в том, чтобы разоблачать своих ведущих спортсменов», — подчеркнул Родченков.
23 февраля стало известно, что еще одна российская участница Олимпиады, бобслеистка Надежда Сергеева, подозревается в употреблении допинга. В ее пробе А выявлены следы триметазидина. Спортсменка отказалась от вскрытия пробы В, сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню.
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