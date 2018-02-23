Дебилы, б***! Но теперь не они, а мы…

Похороним российский спорт. Недорого, за 120 рублей Пока президент лично защищает Россию, а его помощник договаривается с Томасом Бахом , российские спортсмены продолжают принимать допинг.

Новая порция унижения День защитника Отечества, 23 февраля, в России с недавних пор государственный праздник. Причастными к нему могли бы считать себя и наши олимпийцы, но в Пхёнчхане они выступают не за Отечество, а за самих себя, что, впрочем, им не мешает это отечество позорить благодаря собственной глупости. Казалось, что все допинговые скандалы, отстранение ОКР и угроза выкинуть всех россиян из олимпийского движения чему-то научит этих людей. Но нет, ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус. Очередной шокирующей новостью из разряда нарочно не придумаешь стал положительный допинг-тест российской бобслеистки Надежды Сергеевой на триметазидин. Этот препарат для профилактики стенокардии и головокружений можно купить в любой аптеке за 120 рублей. С 2014 года запрещён кодексом ВАДА в соревновательный период, а через год его отнесли к классу гормонов и модуляторов метаболизма и запретили к приёму в любое время. В январе за употребление этого препарата российская легкоатлетка Сабрина Кадашева получила четырёхлетнюю дисквалификацию.

На Играх в Пхёнчхане она вместе с напарницей Анастасией Кочержовой заняла 12-е место в соревнованиях двоек. Как считают многие болельщики, лучше было бы не ездить, чем показывать такие результаты и возить статистов под нейтральным флагом было бы необязательно. Впрочем, свою миссию по дискредитации огромной страны Сергеева всё же выполнила. По предварительным данным, запрещённый препарат попал в её организм через капли для носа. Как тут не вспомнить эпическую фразу главы МИД Сергея Лаврова . Если это так, то ни на какой заговор англосаксов или зависть партнёров по команде вины не спишешь. Это исключительно воинствующий непрофессионализм самой спортсменки и её окружения, который приведёт к непредсказуемым последствиям.

После встречи помощника президента России Игоря Левитина с президентом МОК Томасом Бахом, казалось, что России всё же удастся с честью выйти из олимпийского чистилища. Штраф в $ 15 млн наша страна заплатила, в истории с допингом Александра Крушельницкого повела себя достойно и корректно и даже члены МОК в своём большинстве были готовы допустить россиян на церемонию закрытия под национальным флагом и восстановить ОКР в правах. Даже главного врага русского спорта Дика Паунда подвергли обструкции и заклеймили позором. И тут такой удар от своих. Это даже не попытка обмануть соперников, а преступная халатность, которая приведёт к непредсказуемым последствиям.

Во-первых, приготовьтесь к новой порции унижения. Сейчас все наши оппоненты от членов МОК, до спортсменов всех известных стран предпримут новую волну атаки на Россию. Одна будет куда более обоснованной и понятной, так как один случай можно списать на случайность, а второй будет уже закономерностью. Под подозрение будет подпадать каждый спортсмен нашей делегации, а им придётся просто проглатывать эти слова, потому что терпилы должны терпеть. Все дипломатические усилия первых лиц государства пойдут прахом из-за глупости одной посредственной спортсменки. Всех разогнать и дать по 10 лет!