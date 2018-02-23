Дебилы, б***! Но теперь не они, а мы… 

Пока президент лично защищает Россию, а его помощник договаривается с Томасом Бахом, российские спортсмены продолжают принимать допинг.
Похороним российский спорт. Недорого, за 120 рублей
День защитника Отечества, 23 февраля, в России с недавних пор государственный праздник. Причастными к нему могли бы считать себя и наши олимпийцы, но в Пхёнчхане они выступают не за Отечество, а за самих себя, что, впрочем, им не мешает это отечество позорить благодаря собственной глупости. Казалось, что все допинговые скандалы, отстранение ОКР и угроза выкинуть всех россиян из олимпийского движения чему-то научит этих людей. Но нет, ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус. Очередной шокирующей новостью из разряда нарочно не придумаешь стал положительный допинг-тест российской бобслеистки Надежды Сергеевой на триметазидин. Этот препарат для профилактики стенокардии и головокружений можно купить в любой аптеке за 120 рублей. С 2014 года запрещён кодексом ВАДА в соревновательный период, а через год его отнесли к классу гормонов и модуляторов метаболизма и запретили к приёму в любое время. В январе за употребление этого препарата российская легкоатлетка Сабрина Кадашева получила четырёхлетнюю дисквалификацию.
Новая порция унижения
На Играх в Пхёнчхане она вместе с напарницей Анастасией Кочержовой заняла 12-е место в соревнованиях двоек. Как считают многие болельщики, лучше было бы не ездить, чем показывать такие результаты и возить статистов под нейтральным флагом было бы необязательно. Впрочем, свою миссию по дискредитации огромной страны Сергеева всё же выполнила. По предварительным данным, запрещённый препарат попал в её организм через капли для носа. Как тут не вспомнить эпическую фразу главы МИД Сергея Лаврова. Если это так, то ни на какой заговор англосаксов или зависть партнёров по команде вины не спишешь. Это исключительно воинствующий непрофессионализм самой спортсменки и её окружения, который приведёт к непредсказуемым последствиям.
После встречи помощника президента России Игоря Левитина с президентом МОК Томасом Бахом, казалось, что России всё же удастся с честью выйти из олимпийского чистилища. Штраф в $ 15 млн наша страна заплатила, в истории с допингом Александра Крушельницкого повела себя достойно и корректно и даже члены МОК в своём большинстве были готовы допустить россиян на церемонию закрытия под национальным флагом и восстановить ОКР в правах. Даже главного врага русского спорта Дика Паунда подвергли обструкции и заклеймили позором. И тут такой удар от своих. Это даже не попытка обмануть соперников, а преступная халатность, которая приведёт к непредсказуемым последствиям.
Во-первых, приготовьтесь к новой порции унижения. Сейчас все наши оппоненты от членов МОК, до спортсменов всех известных стран предпримут новую волну атаки на Россию. Одна будет куда более обоснованной и понятной, так как один случай можно списать на случайность, а второй будет уже закономерностью. Под подозрение будет подпадать каждый спортсмен нашей делегации, а им придётся просто проглатывать эти слова, потому что терпилы должны терпеть. Все дипломатические усилия первых лиц государства пойдут прахом из-за глупости одной посредственной спортсменки.
Всех разогнать и дать по 10 лет!
Что может сделать в такой ситуации Россия? Единственным выходом выглядят максимально жёсткие меры в отношении виновных лиц. Сама спортсменка, её наставники, врачи и руководство федерации помимо официального наказания со стороны МОК должны нести ответственность перед страной за имиджевые потери. Все виновные лица должны получить по десять лет дисквалификации и запрета на любую деятельность в спорте. Спортсменка и её наставники должны возместить за свой счёт все расходы на подготовку к соревнованиям и пребывание в Корее. Отдельный вопрос с руководством федерации, для которого это уже не первый скандал. Напомним, что президент федерации бобслея и скелетона Александр Зубков один из тех участников сочинской Олимпиады, который был признан судом виновным в манипуляциях с допинговыми пробами в Сочи и лишился двух золотых медалей. Уже накануне Олимпиады он попал в другую скандальную историю. Многие спортсмены и ветераны спорта обвинили Зубкова в узурпации власти, необъективном отборе в олимпийскую команды и незаполненных квотах. Очередной удар должен стать финальным для чиновника, а с весны 2018 года вытаскивать федерацию из ямы следует другому человеку.