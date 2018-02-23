Триумф России обозлил Запад

Западные СМИ изошлись желчью из-за побед России на ОИ

Фигуристка Алина Загитова стала лучшей в Пхенчхане и принесла России первую золотую медаль. «Серебро» досталось Евгении Медведевой . Впервые за 20 лет в субботу в финал ОИ вышли и хоккеисты. Западные СМИ, между тем упирают на то, что это победа не России: дескать, по известным причинам спортсмены выступают под нейтральным флагом. И на этом фоне на Россию обрушился очередной допинг-скандал.

Напомним, выступление российских девушек стало поистине триумфальным. Звание олимпийской чемпионки в женском одиночном катании получила 15-летняя россиянка Алина Загитова. Это первая золотая медаль России в нынешней Олимпиаде. Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой не хватило всего 1,31 балла до результата соотечественницы и она стала обладательницей серебряной медали.

Обе девушки получили равные оценки за произвольную программу. Однако еще в короткой программе Загитова установила рекорд, набрав 82,92 балла и тем самым превзошла рекорд Евгении Медведевой, установленный в тот же день несколькими минутами ранее. «Жалко, что нельзя нашим девушкам вручить две золотые медали», — заявил по итогам выступления спортсменок заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин . Третье место, напомним, досталось канадке Кейтлин Осмонд.

Не подвели на этот раз и российские хоккеисты. Впервые за 20 лет они вышли в финал Олимпиады. Наша сборная одержала победу в матче с командой Чехии. Встреча закончилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Голкипер российской команды Василий Кошечкин сохранил свои ворота в неприкосновенности. Кроме того, среди наших хоккеистов отличились Никита Гусев (28-я минута), Владислав Гавриков (29) и Илья Ковальчук (60). Ранее наша команда в четвертьфинале олимпийского турнира по хоккею разгромила норвежцев со счетом 6:1. Финальная игра с немцами пройдет в воскресенье, 25 февраля.

Западные СМИ, тем временем, отреагировали на успехи россиян с удивлением и плохо сдерживаемой неприязнью. Прежде всего, они попытались подчеркнуть, что успехи это вовсе не России, так как выступают наши спортсмены не под флагом своей страны.

Так, аналитический портал FiveThirtyEight отметил, что мужская сборная России по хоккею вообще никогда не выигрывала золотые медали на Олимпиаде. Советское время, разумеется не в счет. На этот раз российские хоккеисты показывают великолепные результаты, но официально они выступают как «спортсмены из России». Поэтому медали, которые они завоюют, все равно не пойдут в медальный зачет страны, и российского гимна в Пхенчхане не будет, напомнил портал.

Что касается фигуристок, «с технической точки зрения, не Россия выиграла свою первую золотую медаль на Зимних Олимпийских играх в пятницу, — победившая Загитова выступала под нейтральным флагом», — не преминул напомнить и портал The New York Times . Впрочем, ни у кого не было сомнений в том, какую страну представляла Загитова, признает NYT.

Ее соперница Медведева, считалась главной претенденткой на золото до того, как осенью прошлого года она сломала ногу и, вероятно, еще не полностью восстановилась. Загитова сделала все 11 прыжков во второй половине программы, что дало ей дополнительные очки, так как считается, что к этому времени спортсмены уже порядочно устают. Кроме того, ряд прыжков Загитовой оказался более сложным, чем у Медведевой, отметило издание.

Тем временем, школа женского фигурного катания США — а ведь когда-то американки считались лучшими, — все больше демонстрирует свою несостоятельность на крупных международных соревнованиях, отмечает NYT.

Американка Мирай Нагасу заявила после победы Загитовой:

«Если бы я выполнила свои прыжки во второй половине проката, думаю, я бы справилась с этим», но несмотря ни на что стала только 10-й. Брейди Теннелл заняла 9-е место, а Карен Чен попала на 11-ю строчку. Американки не завоевывают олимпийские медали уже с 2006 года. Россия выступает под нейтральным флагом, но «золотая медаль — это все равно золотая медаль», — с грустью резюмирует NYT.

Еще в среду западные СМИ отметили «зияющую пропасть» между российскими фигуристками и их соперницами. Так, спортивный корреспондент The Washington Post Лиз Кларк напомнила, что Загитова и Медведева лидировали в мировых соревнованиях на протяжении всего сезона, взлетев «невероятно высоко». Все три американские фигуристки — Мирай Нагасу, Карен Чен и Брэди Теннелл — не дотягивают до «текущего мирового стандарта» Медведевой и Загитовой, подчеркнула журналистка. Она также напомнила, что в последний раз американская фигуристка становилась олимпийской чемпионкой в этой дисциплине на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году — это была Сара Хьюз. И вот уже 12 лет американки не брали вообще никаких олимпийских медалей в фигурном катании, констатировала Кларк.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung, между тем отметила, что российская делегация, несмотря ни на что, огромна и уступает по численности лишь Канаде и США.

«Число медалей у России прилично», и это при том, что ряд звездных спортсменов не допустили к соревнованиям, — подчеркнула газета. — Меньше, чем на «грязной» Олимпиаде в Сочи, но больше, чем в 2010 году в Ванкувере».

Все легко привыкли к аббревиатуре OAR (олимпийский атлет из России), ­— Россия всегда была страной аббревиатур, вспомнить хотя бы СССР, СНГ, напомнила SZ. О России напоминают и фамилии ее спортсменов. Когда им вручают медали, они смотрят на трибуны, где российские болельщики гордо размахивают триколором. На хоккейном матче с США болельщики так громко и яростно скандировали «Россия», что перекрыли возгласы американских фанатов. А когда российские хоккеисты установили счет 4:0 в свою пользу, трибуны просто взорвались. Таким приподнятым настроение не было даже на Олимпиаде в Сочи.

«У тех, кто следит за событиями в Пхенчхане, не исчезает ощущение, что Россия участвует в Олимпиаде как и прежде», ­— резюмировала SZ.

Тем временем, успехи россиян омрачил очередной допинг-скандал. Тест бобслеистки Надежды Сергеевой показал положительный результат, сообщили в Федерации бобслея России. Проба, взятая 18 февраля, показала наличие в крови спортсменки сердечного препарата — триметазидина, который входит в список запрещенных. Доза препарата совсем низкая, добавили в Федерации. При этом еще 13 февраля проба российской бобслеистки была чистой. Напомним, Сергеева и Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей на Олимпиаде-2018.

Экс-глава Российской антидопинговой службы Николай Дурманов отметил, что прием триметазидина для спортивных достижений бесполезен:

«На вопрос, почему этот препарат запретили, точного ответа нет, как нет ясного ответа, почему запретили мельдоний. Оба этих препарата достаточно проблематичны с точки зрения роста каких-то спортивных результатов, влияния на спортивную форму. Они, скорее, профилактические и уберегают спортсменов от проблем», — пояснил эксперт, которого цитировали РИА «Новости». Периодически на употреблении триметазидина «кого-то ловят, потому что к нему привыкли спортсмены в разных странах», — добавил он.

Реакция руководителя делегации олимпийских атлетов из России Станислава Позднякова была более строгой: «Федерация будет проводить собственное расследование», однако, «этот случай говорит о степени халатности, проявленной спортсменкой, она нас подвела», — подчеркнул Поздняков, которого цитировало ТАСС . «Очков в нашу пользу этот случай не добавит… Мы общаемся с коллегами из МОК на постоянной основе, но здесь понятный четкий случай, лишние комментарии не нужны», — резюмировал Поздняков. Ранее Спортивный арбитражный суд (КАС) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады, после того, как в допинг-пробе Крушельницкого выявили следы мельдония. Сам Крушельницкий заявил, что не употреблял допинг, а в Российской федерации керлинга не исключили, что мельдоний могли подмешать в пищу спортсмена.

МОК сообщил, что уже в субботу бронзовая медаль российских спортсменов будет торжественно передана норвежским керлингистам Кристин Скаслиен и Магнусу Недреготтен.