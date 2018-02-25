Прошла? Да и бог с ней!

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Чем запомнилась Олимпиада — 2018 

Рамблер 25 февраля 2018
Фото: fhr.ru
«Чемпионат» рассказал, почему мир запомнит Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане.
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По словам автора статьи, Зимние игры в Южной Корее запомнятся россиянам по меньшей мере тем, что команда страны выступала не под российским, а под олимпийским флагом.
Также россияне будут помнить Пхенчхан как место первой за 26 лет победы сборной России в олимпийском турнире по хоккею, как место «золотой битвы» фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, как место триумфа российских лыжников, «на которых не надеялись».
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Одним из главных моментов Олимпиады для России стал сначала успех, а затем неудача керлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, выигравших бронзу, а затем вынужденных вернуть ее из-за обнаруженного допинга в крови последнего.
Запомнится россиянам и бобслеистка Надежда Сергеева, также пойманная на допинге.
Кроме того, весь мир отныне будет помнить норвежскую лыжницу Марит Бьорген, которая обошла великого соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству выигранных «зимних» олимпийских наград — теперь их у нее 15. Также не забудется уникальный рекорд чешки Эстер Ледецки, которая выиграла в Корее по золоту и в горнолыжном спорте, и в сноуборде. Подобное достижение ранее было показано лишь в 1920-е годы.
Наконец, уверен журналист, Олимпиада 2018 года показала «пример достойного симбиоза политики и спорта» — сборные Северной и Южной Кореи объединились в женском хоккейном турнире, проиграли все матчи, но, возможно, «положили начало будущему мирному процессу» на Корейском полуострове.
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