Сергеева признала допинг и уехала в Москву

Почему бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы B

Российская бобслеистка Надежда Сергеева , пойманная на запрещенном веществе триметазидин во время Олимпийских игр — 2018, отказалась от вскрытия своей пробы B. Спортсменка уже покинула олимпийскую деревню и скоро вылетит в Москву.

«Сергеева отказалась от вскрытия пробы B», — приводит ТАСС слова пресс-атташе Федерации бобслея России (ФБР) Анны Макаровой. Российская бобслеистка Надежда Сергеева, сдавшая положительный тест на допинг во время Олимпийских игр — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, добровольно отказалась от вскрытия своей запасной пробы — под литерой B.

Эта процедура обычно применяется, чтобы удостовериться, что в колбу с основной пробой — под буквой А — ничего случайно не попало и не было подмешано. В обе емкости помещается один и тот же анализ.

Судя по всему, бобслеистка уверена, что проверка ее биоматериала из второй колбы даст такой же неутешительный результат.

Напомним, в допинг-тесте Сергеевой был обнаружен триметазидин — препарат, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в 2014 году. Его действие схоже с мельдонием — он также призван поддерживать энергетический метаболизм сердца и, должно быть, способен оберегать спортсменов от сердечных приступов при сильном физическом перенапряжении.

В то же время триметазидин считается антиангинальным препаратом, который Сергеева в теории могла принять от болезни,

не подумав о последствиях (в СМИ появлялась информация о том, что бобслеистка использовала капли для носа с некоторым содержанием этого вещества).

В этой ситуации отказ от вскрытия пробы B выглядит как признание своей вины в употреблении запрещенного препарата.

«Спортсмены в курсе, что, если настаивать на вскрытии пробы B, то им могут назначить более жесткое наказание. Если ограничиться пробой A, то атлет осознает вину и далее следуют более мягкие санкции. Сергеева осознает, что факт нарушения был, но не понимает, где она допустила ошибку », — цитирует менеджера RT. Однако менеджер сборной России по бобслею Сергей Журкин объяснил это решение Сергеевой нежеланием получить в свою сторону еще более серьезные санкции, чем грозят ей в данной ситуации.

Любопытно, что, уже находясь на Олимпиаде, россиянка продолжала сдавать «чистые» пробы, и последняя из них датируется 13 февраля, однако пять дней спустя по какой-то причине в анализы закрался допинг.

При этом Сергеева не показала в Пхенчхане каких-то выдающихся результатов: она стала лишь 12-й в соревнованиях на двухместных санях в паре с разгоняющей Анастасией Кочержовой.

Пресс-атташе ФБР Макарова подчеркнула, что содержание триметазидина в тесте бобслеистки очень невелико.

«Насколько нам известно, доза препарата совсем низкая. Это сердечный препарат, это не допинг как таковой, но субстанция эта занесена в список запрещенных.

Обычно подобные препараты прописывают людям пожилого возраста. Никаких подобных препаратов врач сборной не выписывал ей», — цитирует Макарову «Р-Спорт».

Спортсменку уже успели обвинить в безалаберности. Так, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что от подобной халатности атлетов страдает репутация России.

Это безалаберность. От этого страдает репутация страны, команды. А сейчас встал вопрос с флагом на закрытии Игр. Сергеева может подвести всю команду! «Знаете, те же иностранцы говорят, что русские невнимательные. Это правда. Когда произошла ситуация с нашим керлингистом Крушельницким, я сразу сказала, что нужно быть в десять раз внимательнее. Ты же спортсмен высокого уровня. А наступаем на одни и те же грабли.

Если информация подтвердится — бобслеистку дисквалифицируют. Нашим спортсменам надо понимать, что если раньше кому-то может это и простили бы, то сейчас просто дисквалифицируют», — цитирует Журову «СЭ».

Сергеева сдала свою аккредитацию для участия в Играх-2018 и сегодня, 24 февраля, вылетит в Москву.

Спортсменка уже уехала из олимпийской деревни. Как отметила пресс-атташе ФБР Макарова, в случае сдачи положительного допинг-теста и признания своей вины атлет должен покинуть расположение сборной в течение суток.

Инцидент с бобслеисткой может повлиять в негативную для России сторону на решение Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР), а также возможности для наших атлетов прошествовать на закрытии Игр-2018 под своим флагом.

Напомним, сегодня должно состояться заседание исполнительного комитета МОК, на котором пройдет обсуждение этих вопросов.