Он — самый нежелательный человек на Олимпийских играх

«Мы предоставим российским спортсменам возможность участвовать и сделаем таким образом молодое, новое поколение россиян послами нового «чистого» российского спорта», — заявил Бах. Олимпийское движение, которое по праздничным случаям одевается в воздушные одежды, предполагало, что эти Зимние игры станут своего рода очищением для искалеченного российского спорта. После того, как олимпийское начальство накануне Нового года решило, что Россию не следует допускать к участию в Олимпийских играх, президент МОК Томас Бах протянул руку молодым, «чистым» россиянам, которым предстояло изменить прогнившую спортивную культуру:

И большая группа молодых россиян устремилась на олимпийский праздник, завершить который в воскресенье предполагается поднятием российского флага.

Теперь в вопросе поднятия российского флага возникли некоторые неясности. Потому что от России в Пхёнчхан приехал в том числе и ветеран Юрий Чарковский , которого многие считают настоящим пауком лыжных гонок в спорте высших достижений в России.

И на полное очищение это тогда уже не похоже.

Для всех, кто стремится к как можно более чистому лыжному спорту, этот русский — самый нежелательный на Олимпийских играх человек.

«Он — большой человек, важная персона в нашей команде. Он поддерживает нас во всем и говорит то, что нам нужно услышать и в радости, и в горе», — говорит Юлия Белорукова, молодая российская лыжница, завоевавшая «бронзу» в спринте, в беседе с «Экспрессен» (Expressen). Но для россиян он вполне желателен. Он приветлив, владеет иностранными языками, именно он всегда больше всех общался с иностранцами. И за 30 лет Юрий Чарковский стал подлинным лицом российских лыжных гонок. Таков он и сейчас:

«Он — номер один в команде. Он руководит всем». Андрей Ларьков , молодой российский лыжник, начинавший эстафету, принесшую парням «серебро», высказывается еще более определенно:

Каким образом сам Чарковский после всех этих грандиозных разборок с Россией по поводу допинга смог приехать на Олимпийские игры — загадка. Если не считать того, что он как фигура, объединяющая сборную, обладает удивительной способностью выживать в любом кризисе, связанном с применением Россией допинга.

Возможно, это объясняется тем, что Юрий Чарковский поднаторел именно в этой дисциплине. Потому что этот русский был главным тренером по лыжным гонкам и занимал другие центральные должности в сборной с конца 1980-х годов и видел, как приходили и уходили негодяи, применявшие допинг.

Следующий допинговый скандал разразился осенью 2009 года, когда были пойманы олимпийские чемпионы Юлия Чепалова и Евгений Дементьев , но позиции тогдашнего главного тренера Чарковского оставались непоколебимыми.

«Он и в этом году опять будет так же улыбаться, когда появится на старте гонки в Бейтустёлене (Beitostølen — проводящийся здесь турнир считается традиционным местом открытия лыжного сезона в Норвегии, много раз здесь проводились этапы Кубка мира по лыжным гонкам — прим. ред.). Меня это начинает раздражать», — сказал Лёфсус. Это заставило начальника норвежской команды по лыжным гонкам Видара Лёфсуса высказать недоумение по поводу лыжного спорта, которому не хватает ума для того, чтобы разобраться с теми, кто «дергает за веревочки».

«В последние годы у нас возник целый ряд проблем, из-за которых мы не соревнуемся на высшем уровне. Тренеров и руководителей, дававших спортсменам запрещенные препараты, никогда не наказывали, они так и продолжают работать и связаны со сборной. И это значит, что проблема допинга не решена. Менять надо всю систему», — заявил он газете «Спорт-Экспресс». Возможно, это раздражало и кое-кого из русских. И когда накануне следующих Олимпийских игр в 2010 году случились новые допинговые разоблачения, звезда спринта Никита Крюков выступил в российских СМИ с требование перемен:

На первый взгляд, именно это и произошло, когда бывшая великая лыжница Елена Вяльбе вернулась в спорт в качестве президента Федерации лыжных гонок России и уволила всех старых тренеров, применявших допинг, кроме… Да, именно: кроме Юрия Чарковского.

Ему досталась работа шофера российской команды, которая готовилась к Олимпийским играм у себя дома, в Сочи. Позднее мы с болью для себя узнали, что он, возможно, держался не только за «баранку», тогда возник вопрос о доказательствах. А когда гонщики Чарковского, участвовавшие в Олимпиаде, сначала один за другим лишались медалей, в потом вновь получали медали от Международного спортивного арбитражного суда, тот, кто реально всем заправлял, сохранял иммунитет.

И более того.

«Честно говоря, я не думал, что его пригласят, но его пригласили», — признался немецкий тренер российской сборной Маркус Крамер газете «Экспрессен». В то время как эти оправданные гонщики так и не были приглашены МОК в Пхёнчхан, человек, который стоит за всем, происходящим в российских лыжных гонках, на своем месте — как руководитель Олимпийских атлетов из России, то есть всех молодых и «чистых»:

У этого немца, который остался со своими российскими друзьями в эти трудные времена, нет прошлого, связанного с допингом. Крамер получил приглашение от МОК, чтобы присматривать за российскими спортсменами, приехавшими в Южную Корею в качестве олимпийских атлетов из России.

«Мы не понимаем, как работала группа, контролировавшая направление приглашений. Какими критериями она руководствовалась», — говорит Крамер. Но как подобное могло произойти с этим приветливым человеком, резюме которого — одно из худших в истории лыж, — полная загадка:

И никто не понимает. В конце концов так называемый код ВАДА , своего рода законодательство в борьбе с допингом, был пересмотрен не так давно — именно для того, чтобы остановить таких вот серых кардиналов. А если не хватало доказательств, чтобы сделать это, то МОК сам получил от Спортивного арбитражного суда разрешение поднять порог для приглашений на Олимпийские игры.

То есть возможности для того, чтобы остановить этого российского ветерана и разделаться со старыми традициями допинга, были, но их просто не использовали.

И это значит, что никакого олимпийского очищения тоже не будет.

Не будет, пока такой Дед Мороз с допингом, как Юрий Чарковский, может вот так взять и приехать вместе со всеми в Пхёнчхан.