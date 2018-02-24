Олимпиада в Пхенчане близится к завершению. Накануне, 23 февраля, Россия завоевала первую золотую медаль. Ее в копилку сборной принесла юная фигуристка Алина Загитова, откатавшая короткую и произвольную программу с результатом — 239,57 баллов. Второе место заняла другая россиянка 18-летняя Евгения Медведева (238,26). Третьей стала Кейтлин Осмонд из Канады (231,02), сообщает «Чемпионат».
Хоккеисты сборной России успешно выступили полуфинале хоккейного турнира в Пхёнчхане. Матч со сборной Чехии завершился со счётом 3:0 сообщает «Чемпионат». В середине второго периода с интервалом в 27 секунд отличились нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков. Третья шайба на счету Ильи Ковальчука, поразившего пустые ворота. Голкипер сборной России Василий Кошечкин успешно защищал ворота команды, отразив 31 бросок.
На этом хорошие новости заканчиваются. Из нерадостного: Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую бобслеистку Надежду Сергееву, занявшую 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек виновной в нарушении антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает ТАСС.