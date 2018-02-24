Ещё
Итоги 23 февраля — дисквалификация Сергеевой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зимние Олимпийские игры 2018: итоги 23 февраля — дисквалификация Сергеевой 

Рамблер 24 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Олимпиада в Пхенчане близится к завершению. Накануне, 23 февраля, Россия завоевала первую золотую медаль. Ее в копилку сборной принесла юная фигуристка Алина Загитова, откатавшая короткую и произвольную программу с результатом — 239,57 баллов. Второе место заняла другая россиянка 18-летняя Евгения Медведева (238,26). Третьей стала Кейтлин Осмонд из Канады (231,02), сообщает «Чемпионат».
Хоккеисты сборной России успешно выступили полуфинале хоккейного турнира в Пхёнчхане. Матч со сборной Чехии завершился со счётом 3:0 сообщает «Чемпионат». В середине второго периода с интервалом в 27 секунд отличились нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков. Третья шайба на счету Ильи Ковальчука, поразившего пустые ворота. Голкипер сборной России Василий Кошечкин успешно защищал ворота команды, отразив 31 бросок.
На этом хорошие новости заканчиваются. Из нерадостного: Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую бобслеистку Надежду Сергееву, занявшую 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек виновной в нарушении антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает ТАСС.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Новая «бомба» для России от WADA19
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение