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Канадский олимпиец выпил и угнал машину
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Канадский олимпиец выпил и угнал машину 

Lenta.ru 24 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Канадский олимпиец Дейв Дункан и еще один представитель делегации подозреваются в угоне автомобиля в Пхенчхане. Об этом в своем Twitter сообщила журналистка CBC Сьюзен Ормистон.
По версии корейской полиции, фристайлист и делегат, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угнали припаркованную машину, чтобы добраться до Олимпийской деревни. При этом существует еще одна версия событий, согласно которой Дункан был только пассажиром, и с ними также была жена спортсмена.
Эту информацию также подтвердил глава Олимпийского комитета Канады Кристофер Оверхолт, передает канадский телеканал Си-би-си. «Мы относимся к этому очень серьезно, спортсмен сотрудничает со следствием. Мы находимся в контакте с властями и канадским посольством», — заявил он, не уточнив деталей.
35-летний спортсмен финишировал последним в мужском финале по ски-кроссу. Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал его соотечественник Брэйди Леман, серебряная награда досталась швейцарцу Марку Бишофбергеру. Замкнул тройку призеров россиянин Сергей Ридзик.
Олимпиада завершится 25 февраля.
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