Олимпиада по-русски: здесь был Вася!

17 медалей, два допинговых скандала и надежды на реабилитацию — пожалуй, главные итоги выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Россия, как страна, представлена не была. Но ни прозвище «команды без страны», ни напоминания самого главы МОК о том, что Россия не участвовала в Играх, болельщиков не смутили.

Наши спортсмены достойно выступили на самой сложной в новейшей истории страны Олимпиаде в Южной Корее — хотя изначально были лишены флага, гимна, опознавательных знаков своей страны на форме и лидеров сразу в четырех медалеёмких видах — лыжных гонках, конькобежном спорте, шорт-треке и биатлоне. Но, подводя итоги нашего выступления, стоит помнить, что главная задача — полноценное возвращение российского спорта в олимпийскую семью. И создание в нашей стране такой системы контроля за чистотой спортсменов, чтобы не могли подкопаться самые заклятые «партнеры» России.

От великого до смешного — один шаг. От триумфа до позора — 56 секунд основного времени и 9 минут 40 секунд овертайма. Если бы сборная Олимпийских атлетов из России сначала не сравняла счет в матче с Германией на последней минуте и не выиграла в дополнительном периоде хоккейный финал Олимпиады в Пхёнчхане, голоса тех российских политиков, которые призывали к бойкоту и считали участие наших спортсменов унижением, позором и даже чем-то вроде предательства, явно звучали бы громче. Но эти голоса заглушила победа в самом любимом россиянами зимнем виде спорта — хоккее с шайбой.

Впервые за 26 лет, когда Олимпиаду выиграла тоже не «сборная России», а так называемая «Объединенная команда» СНГ, возникшая по причине распада СССР и неясности с олимпийским статусом тогда только появившихся на политической карте мира постсоветских государств.

Сейчас из-за обвинений в адрес России в создании государственной системе поощрения допинга после тянувшегося почти четыре года многоступенчатого мирового скандала Олимпийский комитет России был лишен членства в Международном олимпийском комитете. До Игр в Пхёнчхане были допущены только отдельные спортсмены в нейтральном статусе (и отдельно хоккейная сборная, но тоже играющая как бы не за страну, а за себя — те самые «Олимпийские атлеты из России»). Фактически на время Игр в Пхёнчхане вместо России появилась новая страна — ОАР. И медали этой ОАР формально — не российские. Это на вид России поставили не только журналисты News York Times, назвавшая нашу сборную по хоккею «командой без страны», но и сам глава МОК.

Президент МОК Томас Бах уже после завершения Олимпиады в очередной раз заявил, что, по его мнению, руководство МОК поступило справедливо, не допустив многих российских спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Более того, по его мнению, формально Олимпийские игры в Пхенчхане прошли без России.

«С отдельными спортсменами нужно всегда поступать по справедливости. А если полностью разорвать контакты и не допустить до соревнований никого, добиться каких-то изменений будет нереально. Я не думаю, что в течение двух недель появлялись заголовки исключительно о России. Было и много заголовков о выдающихся спортивных достижениях, и именно это является для Олимпийских игр главным. С другой стороны — Олимпийские игры в Пхенчхане прошли без России», — сказал Бах.

Тем не менее спортивные итоги Олимпиады для России — скорее оптимистичные.

Даже в отсутствии лидеров (прежде всего, Сергея Устюгова , точно претендовавшего минимум на два золота Пхёнчхана) целых восемь медалей — почти половину всего нашего олимпийского улова — завоевали лыжники. Да, среди этих наград нет ни одного золота, но еще никогда, даже в советские времена, наши спортсмены не привозили с одной Олимпиады столько наград. Причем два новых лидера российских мужских лыж — Александр Большунов Денис Спицов очень молоды и если у них не будет травм или, не дай бог, допинговых историй, могут выступить еще даже не на одной, а минимум на двух Олимпиадах.

В фигурном катании Россия завоевала казавшееся железно гарантированным уже заранее золото и серебро у женщин, но упустила возможность выиграть командный турнир. В парном катании золото теоретически могло быть российским, но и отсутствие медалей в условиях жесткой конкуренции не кажется провалом. В спортивных танцах и мужском одиночном катании у россиян изначально не было шансов на медали. Не было их (за исключением, возможно, мужской эстафеты, если бы до Игр допустили Антона Шипулина ) и в биатлоне. Собственно, именно в биатлоне случился самый грандиозный провал — Россия осталась без олимпийских медалей впервые в истории. Но биатлон в России катится в пропасть уже не первый год — на этом фоне золото в мужской эстафете на домашних Играх в Сочи было в высшей степени неожиданным. С тех пор ситуация в этом, одном из самых популярных и любимых в народе зимних видов спорта только ухудшалась.

Сильнее всего по медальной части от дисквалификаций пострадали российские конькобежцы. Не допущенный до Игр Денис Юсков был абсолютным фаворитом на дистанции 1500 метров, а Павел Кулижников (впроче, он, в отличие от Юскова, ранее попадался на допинге) мог бы бороться за золото и уж почти наверняка за любую другую медаль на двух спринтерских дистанциях — 500 и 1000 метров.

К великому сожалению, не обошлось на Олимпиаде без допинговых скандалов. Положительными оказались взятые непосредственно на Играх пробы двух российских спортсменов — керлингиста Александра Крушельницкого (ему пришлось вернуть первую в истории России бронзовую медаль в керлинге, завоеванную в миксте с Анастасией Брызгаловой , ставшей настоящим секс-символом Олимпиады) и бобслеистки Надежды Сергеевой (она заняла 12-е место).

Именно из-за этих историй России не позволили пройти с национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады и не восстановили в МОК уже прямо на Играх в Корее.

При этом МОК в своем докладе по этим двум случаям прямо заявил, что не считает ОКР виновным. Более того, олимпийские чиновники не стали наказывать и нашу хоккейную сборную, которая нарушила формальный запрет и спела гимн России во время исполнения олимпийского гимна на церемонии награждения. «Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Пока — если не будет новых допинговых скандалов — МОК явно настроен поскорее закончить войну с Россией. Неслучайно еще до завершения Олимпиады стали выдвигаться предположения о скором восстановлении Олимпийского комитета России в правах.

Еще одним важным итогом Олимпиады было отношение российских болельщиков к своим болельщикам и национальной символики. Её запрет для спортсменов привел к тому, что российские флаги прямо пестрели на трибунах олимпийских объектов. А скандирование «Россия, Россия!», особенно на мужском хоккейном финале — было слышно на весь мир. Конечно, 17 медалей и всего 2 золотых (столько же завоевала Белоруссия и хрупкая чешская девушка Эстер Ледецка, одна из главных, наряду со ставшей абсолютной рекордсменкой зимних Олимпиад по количеству наград норвежской лыжницей Марит Бьорген ) — для России мало. Особенно по сравнению с Сочи, где только золота (даже после части отнятых наград) осталось 11. Но для нашего спорта сейчас нет ничего важнее, чем вернуть честное имя. То, что Россия выступала на Играх в Пхёнхчане под аббревиатурой ОАР, забудется. А память о наших победах останется.

Мужской хоккейный финал, несмотря на ожесточенную полемику в соцсетях и явные перегибы, вроде попыток сравнения матча Германии и России с Великой Отечественной войной (германские хоккеисты, в отличие от солдат вермахта, точно не наши враги), стал настоящим национальным праздником в России.

Теперь мы надеемся на скорейшее возвращение в олимпийскую семью. И будем продолжать болеть за наших. Мы явно не зря провели эти 16 дней в далеком Пхёнчхане. Россия была на Олимпиаде, что бы ни говорил президент МОК. Это присутствие обеспечили наши спортсмены и те, кто за них переживал. Собственно, в такие моменты народ и может почувствовать себя народом.