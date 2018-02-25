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ОКР назвал главный итог Олимпиады
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ОКР назвал главный итог Олимпиады 

Газета.Ru 25 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Олимпийский комитет России считает предстоящее восстановление в правах организации и всех российских спортсменов главным итогом Игр-2018 в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
"Сегодня исполком МОК принял решение о том, что до завершения Игр в Пхенчхане статус команды "Олимпийские спортсмены из России" остается нейтральным, временное отстранение Олимпийского комитета России сохраняется, в церемонии закрытия наша сборная будет участвовать под олимпийским флагом", — говорится в заявлении ОКР.
В организации заявили, что причиной невосстановления в правах является два нарушения антидопинговых правил. В ОКР надеются, что решение по членству в МОК будет принято в ближайшие дни.
"Статус нашей страны и интересы наших спортсменов являются для нас абсолютным приоритетом. В свете сложившейся ситуации считаем, что восстановление прав ОКР и всех российских атлетов будет главным итогом завершающихся сегодня Олимпийских игр", — отмечают в ОКР.
Ранее в МОК назвали возможную дату принятия решения по восстановлению ОКР.
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