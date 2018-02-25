ОКР назвал главный итог Олимпиады 

"Статус нашей страны и интересы наших спортсменов являются для нас абсолютным приоритетом. В свете сложившейся ситуации считаем, что восстановление прав ОКР и всех российских атлетов будет главным итогом завершающихся сегодня Олимпийских игр", — отмечают в ОКР.

В организации заявили, что причиной невосстановления в правах является два нарушения антидопинговых правил. В ОКР надеются, что решение по членству в МОК будет принято в ближайшие дни.