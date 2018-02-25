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Как обескровленные россияне выиграли Олимпиаду
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Как обескровленные россияне выиграли Олимпийские игры 

Дни.ру 25 февраля 2018
Фото: Дни.ру
Команда атлетов из России на зимних Олимпийских играх в Корее завоевала 17 медалей. Несмотря на то, что сборная приехала на соревнования в урезанном составе, спортсменам удалось показать хорошие результаты.
Олимпиада в Пхенчхане начиналась для россиян не очень удачно. Первая золотая медаль у национальной сборной, выступающей под нейтральным флагом, появилась за два дня до окончания соревнований: награду высшей пробы для России завоевала 15-летняя фигуристка Алина Загитова.
Болельщики в России всегда особое внимание уделяли фигурному катанию. Соревнования в этой дисциплине нередко становились самыми успешными для нашей сборной. Олимпиада в Корее исключением не стала: мастера в выполнении головокружительных трюков на льду принесли стране две серебряные медали и одну золотую.
Основой "копилки" наград россиян стали лыжные гонки. Обескровленная команда атлетов из России не смогла завоевать в этой дисциплине золотую медаль, но представители сборной появлялись на пьедестале практически после каждого забега.
Российские лыжники завоевали восемь наград: три серебряные и пять бронзовых медалей. Две из них были вручены во время церемонии закрытия Олимпийских игр.
Блестяще справились со своей задачей и российские хоккеисты. Многие спортсмены, играющие в Национальной хоккейной лиге (НЛХ), не принимали участие в соревнованиях, но это не сказалось на выступлении наших атлетов.
В финальной битве турнира "Красная машина" встретилась с командой из Германии и не без труда одолела ее. Матч закончился со счетом 4:3 в дополнительное время. Триумф российских хоккеистов в последний день Олимпиады стал настоящей наградой для болельщиков по всей стране.
Отсутствие биатлонных лидеров и сильнейших бобслеистов страны на Играх помешало России добиться успеха в этих дисциплинах. Тем не менее, представители нашей национальной сборной вошли в тройку лучших по итогам состязания конькобежцев, фристайлистов, шорт-трекистов и скелетонистов.
Атлеты из России, униженные допинг-скандалом и лишенные флага и национальной символики, доказали, что могут отстоять честь страны даже в нейтральной форме. Сразу 17 медалей разного достоинства — показатель того, что даже обескровленная сборная может оказаться грозным соперником на соревнованиях международного уровня.
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