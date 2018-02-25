Огонь погашен, ОИ объявлены закрытыми

В Пхёнчхане официально завершились зимние Олимпийские игры. Их объявил закрытыми президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, перед этим знамя Игр он передал мэру столицы Китая Чэнь Цзинину. Церемония проходила на курорте Альпензия в парке «Хвэнге». По традиции она началась с парада атлетов.
Россиянам так и не разрешили пройти под национальным флагом. Поэтому перед выходом делегации олимпийских атлетов из России олимпийский флаг, под которым выступали российские спортсмены, вынес волонтёр. Затем состоялось официальное награждение победителей и выступление южнокорейских артистов. Позже был торжественно погашен и олимпийский огонь. Дети вместе с маскотом Игр тигрёнком Сухораном открыли подарочную коробку с глобусом с изображением Пхёнчхана внутри. Затем светодиодные снежинки, запущенные детьми, погасили олимпийский огонь, сообщает RT.
К завершению Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Россия пришла с 17 медалями. Это две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград. Сборная России заняла 13-е место в итоговом медальном зачёте. В последний день золото в копилку команды принесла хоккейная сборная. На первом месте в медальном зачете Норвегия — рекордные 39 медалей (4 золотых 14 серебряных и 11 бронзовых), на втором Германия — 31 награда (14 золотых, 10 серебряных и семь бронзовых медалей). На третьем месте канадцы, завоевавшие 29 медалей (11 золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых).