Огонь погашен, ОИ объявлены закрытыми

ОИ в Пхёнчхане объявлены закрытыми

В Пхёнчхане официально завершились зимние Олимпийские игры. Их объявил закрытыми президент Международного олимпийского комитета Томас Бах , перед этим знамя Игр он передал мэру столицы Китая Чэнь Цзинину . Церемония проходила на курорте Альпензия в парке «Хвэнге». По традиции она началась с парада атлетов.

Россиянам так и не разрешили пройти под национальным флагом. Поэтому перед выходом делегации олимпийских атлетов из России олимпийский флаг, под которым выступали российские спортсмены, вынес волонтёр. Затем состоялось официальное награждение победителей и выступление южнокорейских артистов. Позже был торжественно погашен и олимпийский огонь. Дети вместе с маскотом Игр тигрёнком Сухораном открыли подарочную коробку с глобусом с изображением Пхёнчхана внутри. Затем светодиодные снежинки, запущенные детьми, погасили олимпийский огонь, сообщает RT

К завершению Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Россия пришла с 17 медалями. Это две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград. Сборная России заняла 13-е место в итоговом медальном зачёте. В последний день золото в копилку команды принесла хоккейная сборная. На первом месте в медальном зачете Норвегия — рекордные 39 медалей (4 золотых 14 серебряных и 11 бронзовых), на втором Германия — 31 награда (14 золотых, 10 серебряных и семь бронзовых медалей). На третьем месте канадцы, завоевавшие 29 медалей (11 золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых).