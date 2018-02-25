Анонсирована встреча Путина с российскими олимпийцами

Президент России Владимир Путин проведет в среду встречу в Кремле с призерами Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщают СМИ.

В понедельник российские спортсмены возвращаются в Москву. 28 февраля запланирован прием призеров Олимпиады в Кремле у Путина, сообщает агентство «Весь спорт».

В воскресенье Олимпиада была объявлена закрытой.