Анонсирована встреча Путина с российскими олимпийцами 

Президент России Владимир Путин проведет в среду встречу в Кремле с призерами Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщают СМИ.
В понедельник российские спортсмены возвращаются в Москву. 28 февраля запланирован прием призеров Олимпиады в Кремле у Путина, сообщает агентство «Весь спорт».
Медали на играх получили 47 российских спортсменов, из них 25 — участники хоккейной сборной, завоевавшей в воскресенье золото Олимпиады. Некоторые спортсмены завоевали сразу несколько медалей: фигуристка Алина Загитова завоевала золото и серебро, лыжники Александр Большунов — три серебра и бронзу, Денис Спицов — два серебра и бронза, Андрей Ларьков — серебро и бронзу, Юлия Белорукова — две бронзы, фигуристка Евгения Медведева — два серебра.
В воскресенье Олимпиада была объявлена закрытой.