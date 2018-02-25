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Анонсирована встреча Путина с российскими олимпийцами
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Анонсирована встреча Путина с российскими олимпийцами 

Деловая газета «Взгляд» 25 февраля 2018
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин проведет в среду встречу в Кремле с призерами Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщают СМИ.
В понедельник российские спортсмены возвращаются в Москву. 28 февраля запланирован прием призеров Олимпиады в Кремле у Путина, сообщает агентство «Весь спорт».
Медали на играх получили 47 российских спортсменов, из них 25 — участники хоккейной сборной, завоевавшей в воскресенье золото Олимпиады. Некоторые спортсмены завоевали сразу несколько медалей: фигуристка Алина Загитова завоевала золото и серебро, лыжники Александр Большунов — три серебра и бронзу, Денис Спицов — два серебра и бронза, Андрей Ларьков — серебро и бронзу, Юлия Белорукова — две бронзы, фигуристка Евгения Медведева — два серебра.
В воскресенье Олимпиада была объявлена закрытой.
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