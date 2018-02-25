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На закрытии Олимпиады объявили об ужасной ошибке
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На закрытии Олимпиады объявили об ужасной ошибке 

Дни.ру 25 февраля 2018
Фото: Reuters
За кулисами Игр кипят нешуточные страсти. Знакомый со спортивной кухней Дмитрий Губерниев рассказал подробности.
Восьмиминутная презентация Пекина как хозяина Игр-2022 стала одним из самых эффектных моментов церемонии закрытия Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Режиссер представления Чжан Имоу, который в прошлом готовил церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2008, представил Китай как уверенную в себе современную страну, королеву высоких технологий. После чего глава МОК Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Пекина Чэнь Цзинину.
Комментатор трансляции из Пхенчхана Дмитрий Губерниев напомнил, что за право принять у себя XXIV Зимние олимпийские игры Пекин состязался с казахстанским Алма-Аты.
"Перевес был всего в 4 голоса, кроме того, там произошла ужасная техническая ошибка, и пришлось голосовать заново", — напомнил Губерниев.
Пекин, таким образом, станет первым в истории городом, который примет не только летние, но и зимние Игры. При этом обещает снова сделать Игры эталонными.
Наши спортсмены уже начали готовиться к Олимпиаде в Китай. Ведь призеры нынешних Игр фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, скелетонист Никита Трегубов через четыре года будут на пике своей физической формы. А первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг уже сообщил, что хотел бы сохранить весь тренерский штаб мужской сборной России по хоккею и идти за новой победой на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.
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