Крушельницкий оценил возможность мести бывшей

Крушельницкий отверг версию о «подсыпанном» из ревности допинге

Российский керлингист Александр Крушельницкий призвал не связывать его бывшую девушку с появлением мельдония в его допинг-пробе. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Это было очень давно, и она [девушка] никак не связана с керлингом», — подчеркнул спортсмен. Такое заявление он сделал в ходе прошедгей в Санкт-Петербурге конференции.

Крушельницкий заверил, что она «не могла никак повлиять на эту ситуацию».

В пробах Александра Крушельницкого, выигравшего «бронзу» ОИ-2018 в паре с женой Анастасией Брызгаловой в дисциплине дабл-микст, обнаружили следы мельдония. Тренер Крушельницкого заявил, что спортсмен перестал принимать препарат в 2016 году, когда он был запрещен.

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал процедуру в отношении Крушельницкого. Он признал «факт формального нарушения действующих антидопинговых правил» и отказался от слушаний. При этом он подчеркнул, что никогда не использовал допинг.

Спортсменам в итоге пришлось сдать медали. Сообщалось, что адвокаты Крушельницкого не исключают версии «провокации» и «допинг-терроризма». Представители команды OAR (Олимпийские атлеты из России) заявили, что концентрация мельдония в пробе Крушельницкого говорит об однократном приеме препарата, что не могло дать какого-либо эффекта.