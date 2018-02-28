Крушельницкий оценил возможность мести бывшей

Российский керлингист Александр Крушельницкий призвал не связывать его бывшую девушку с появлением мельдония в его допинг-пробе. Об этом сообщает «Советский спорт».
Такое заявление он сделал в ходе прошедгей в Санкт-Петербурге конференции.
«Это было очень давно, и она [девушка] никак не связана с керлингом», — подчеркнул спортсмен.
Крушельницкий заверил, что она «не могла никак повлиять на эту ситуацию».
В пробах Александра Крушельницкого, выигравшего «бронзу» ОИ-2018 в паре с женой Анастасией Брызгаловой в дисциплине дабл-микст, обнаружили следы мельдония. Тренер Крушельницкого заявил, что спортсмен перестал принимать препарат в 2016 году, когда он был запрещен.
Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал процедуру в отношении Крушельницкого. Он признал «факт формального нарушения действующих антидопинговых правил» и отказался от слушаний. При этом он подчеркнул, что никогда не использовал допинг.
Спортсменам в итоге пришлось сдать медали. Сообщалось, что адвокаты Крушельницкого не исключают версии «провокации» и «допинг-терроризма». Представители команды OAR (Олимпийские атлеты из России) заявили, что концентрация мельдония в пробе Крушельницкого говорит об однократном приеме препарата, что не могло дать какого-либо эффекта.
СМИ выдвинули версию о том, что допинг спортсмену могли «подсыпать» из-за безответной любви. Как пишет «Московский комсомолец», журналист Владимир Снегирев сообщил со ссылкой на источник, близкий к Олимпийскому комитету России, что бывшая возлюбленная спортсмена могла «подставить» его, так как он «быстро отверг ее» и ушел к Брызгаловой.