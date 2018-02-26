Глава мировых лыж сравнил мельдоний с аспирином 

Член исполкома МОК и президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер высказался об обнаружении мельдония у российского керлингиста Александра Крушельницкого. Слова чиновника приводит eurosport.fr.
"Мельдоний — это как аспирин, к которому все привыкли. Такой случай как с Крушельницким может произойти с каждой страной.
Пусть все закончится обсуждениями в прессе, а молодым русским спортсменам нужно дать возможность доказать, что они чисты", — заявил глава FIS.
Ранее производитель мельдония заявил о том, что России надо доказать невиновность Крушельницкого.