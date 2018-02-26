США заявили о попытке России хакнуть IT-системы Игр

США: Русские пытались хакнуть IT-системы Олимпиады

Американские спецслужбы подозревают Россию в кибератаках на обслуживающие Олимпийские игры в Пхёнчхане электронные системы, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США. Согласно данным американской разведки, российские спецслужбы организовали масштабную кибератаку на компьютеры олимпийского Пхенчхана, что привело к массовым сбоям во время открытия Игр в Южной Корее.

Собеседник заявил изданию, что атака была проведена таким образом, чтобы первые подозрения пали на КНДР; однако, по мнению американских спецслужб, за ними стоит Москва, которая таким образом хотела отомстить МОК за недопуск российской сборной на Олимпиаду. Организаторы в Пхенчхане подтвердили, что в день открытия, 9 февраля, они стали жертвой кибератаки, однако не делали никаких заявлений о том, кто за ней стоит.

Отмечается, что сайт Олимпиады был временно отключен, чтобы избежать серьезного ущерба. Зрители, которые планировали посетить церемонию открытия, во время блокировки сайта не могли распечатать свои заранее приобретенные билеты на мероприятие.

Всего, по сведениям издания, по состоянию на начало февраля российские спецслужбы имели доступ к 300 компьютерам, связанным с Олимпийскими играми. В США опасаются, что в день закрытия Игр может произойти новая кибератака.