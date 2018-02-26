Олимпийцы встретятся с Путиным

Песков рассказал о подготовке встречи Путина с олимпийцами

Российские спортсмены, выступавшие на ОИ-2018 под нейтральным флагом, завоевали 17 медалей — 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.

Президент России Владимир Путин встретится с российскими спортсменами, принимавшими участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Соответствующе заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Такая встреча сейчас готовится. Предстоит согласовать графики многих спортсменов», — заявил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что встреча состоится 28 февраля.

XXIII зимняя Олимпиада прошла в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские атлеты, выступавшие на Играх под нейтральным флагом, завоевали 17 медалей — 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по хоккею выиграла золото Олимпийских игр, победив в финальном матче Германию со счетом 4:3. Победитель турнира определился в овертайме.