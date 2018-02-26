«Олимпийские игры прошли без России»

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Россия не стала главной темой Игр в Пхёнчхане.
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«С отдельными спортсменами нужно всегда поступать по справедливости. А если полностью разорвать контакты и не допустить до соревнований никого, добиться каких-то изменений будет нереально. Я не думаю, что в течение двух недель появлялись заголовки исключительно о России. Было и много заголовков о выдающихся спортивных достижениях, и именно это является для Олимпийских игр главным. С другой стороны — Олимпийские игры в Пхёнчхане прошли без России», — сказал Бах в интервью CNN.