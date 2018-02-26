Член МОК назвал дату восстановления ОКР 

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев рассказал, когда членство Олимпийского комитета России (ОКР) может быть восстановлено. По его словам, это произойдет до 28 февраля.
"Надеюсь, во вторник или среду нас восстановят. Ждем последних допинговых проверок. Думаю, что мы уже будем полноправными членами олимпийского движения, вернем государственную символику и флаг", — цитирует Тарпищева ТАСС.
Он также отметил, что ситуация с положительными допинг-пробами российских спортсменов Александра Крушельницкого и Надежды Сергеевой на Олимпиаде в Пхенчхане усложнили процесс восстановления ОКР.
"По моим выступлениям на сессиях МОК в начале и в конце Олимпийских игр можно судить о поддержке. Конечно, если бы не эти два допинговых казуса, решение было бы другим. Но было негласное голосование о возможности восстановления ОКР в ближайшее время. То есть если допинговых скандалов не будет, то это произойдет автоматически. Несомненно, в случае восстановления мы перевернем страницу и начнем с чистого листа", — сказал Тарпищев.
Ранее в комиссии спортсменов МОК прокомментировали решение исполкома организации не восстанавливать членство ОКР перед закрытием зимних Игр-2018.