Самые смешные моменты Олимпиады-2018 

Канал «112» рассказал о самых смешных моментах Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.
С первого дня Игр внимание зрителей было приковано не только к спортсменам, но и к болельщикам, приехавшим в Пхенчхан их поддержать. Безусловно, самыми яркими из них оказались фанатки из Северной Кореи. «Синхронность» их поддержки породила множество шуток о том, что каждая их ошибка якобы приводит к «расстрелу» после возвращения домой. Также многих позабавила встреча северокорейских болельщиц с двойником лидера КНДР Ким Чен Ына.
Еще один представитель Северной Кореи, на этот раз спортсмен-конькобежец Йонг Кван Бом, также насмешил зрителей. Северокореец не только упал сам, но и попытался схватить за коньки обгонявшего его японца.
Представлявшая Венгрию американка Элизабет Суэйни буквально «сломала систему»: выступая в хафпайпе, дисциплине лыжного фристайла, вся суть которой состоит в выполнении трюков, она не выполнила ни одно, просто прокатившись по конструкции. Позже выяснилось, что спортсменка не является профессионалкой, а на Олимпиаду попала благодаря лазейке в системе: согласно правилам, она должна была попасть в 30-ку сильнейших на нескольких международных соревнованиях, что она и сделала, выбирая состязания, в которых участвовали меньше 30-и человек.
Другой «олимпийской забавой» для зрителей стала женская сборная Ямайки по бобслею, оказавшаяся без единственных саней, на которых и должна была принимать участие в соревнованиях. Снаряд принадлежал тренеру команды, которая уволилась из-за конфликта с местной Федерацией бобслея прямо во время Олимпиады. В результате новые сани команде купила и прислала пивоваренная компания Red Stripe.
Также посмешил зрителей «голый тонганец» Пита Тауфатофуа, прославившийся после летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро: в Бразилии он был тхэквондистом, а в Южной Корее — уже лыжником.
Спортсменка из Чехии Эстер Ледецкая стала не только автором уникального достижения, завоевав золотые медали в двух разных видах спорта на одной Олимпиаде, но и автором одной из лучших шуток. Сноубордистка и горнолыжница пришла на пресс-конференцию по случаю победы в соревнованиях по горным лыжам в спортивной маске, а объяснила это тем, что не ожидала победы и поэтому не накрасилась.
После завоевания бронзовой медали голландскими конькобежцами Свеном Крамером, Яном Блокхейсеном, Патриком Рустом и Куном Вервеем смеялись все фанаты, кроме двоих: в этих несчастных прилетел гигантский макет награды, брошенный на трибуны праздновавшими спортсменами.
Кроме того, зрителей смешили фигуристка из Франции Габриэла Пападакис, случайно обнажившая грудь, американский комментатор Патрик Коннор, уволенный за похвалу «пятой точки» соотечественницы Хлои Ким в прямом эфире, и, наконец, фигурист из Японии Юдзуру Ханю, оказавшийся под «дождем» из плюшевых Винни-Пухов.