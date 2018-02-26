Самые смешные моменты Олимпиады-2018

Канал «112» рассказал о самых смешных моментах Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.

С первого дня Игр внимание зрителей было приковано не только к спортсменам, но и к болельщикам, приехавшим в Пхенчхан их поддержать. Безусловно, самыми яркими из них оказались фанатки из Северной Кореи. «Синхронность» их поддержки породила множество шуток о том, что каждая их ошибка якобы приводит к «расстрелу» после возвращения домой. Также многих позабавила встреча северокорейских болельщиц с двойником лидера КНДР Ким Чен Ына

Еще один представитель Северной Кореи, на этот раз спортсмен-конькобежец Йонг Кван Бом, также насмешил зрителей. Северокореец не только упал сам, но и попытался схватить за коньки обгонявшего его японца.

Представлявшая Венгрию американка Элизабет Суэйни буквально «сломала систему»: выступая в хафпайпе, дисциплине лыжного фристайла, вся суть которой состоит в выполнении трюков, она не выполнила ни одно, просто прокатившись по конструкции. Позже выяснилось, что спортсменка не является профессионалкой, а на Олимпиаду попала благодаря лазейке в системе: согласно правилам, она должна была попасть в 30-ку сильнейших на нескольких международных соревнованиях, что она и сделала, выбирая состязания, в которых участвовали меньше 30-и человек.

Другой «олимпийской забавой» для зрителей стала женская сборная Ямайки по бобслею, оказавшаяся без единственных саней, на которых и должна была принимать участие в соревнованиях. Снаряд принадлежал тренеру команды, которая уволилась из-за конфликта с местной Федерацией бобслея прямо во время Олимпиады. В результате новые сани команде купила и прислала пивоваренная компания Red Stripe.

Также посмешил зрителей «голый тонганец» Пита Тауфатофуа, прославившийся после летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро: в Бразилии он был тхэквондистом, а в Южной Корее — уже лыжником.

Спортсменка из Чехии Эстер Ледецкая стала не только автором уникального достижения, завоевав золотые медали в двух разных видах спорта на одной Олимпиаде, но и автором одной из лучших шуток. Сноубордистка и горнолыжница пришла на пресс-конференцию по случаю победы в соревнованиях по горным лыжам в спортивной маске, а объяснила это тем, что не ожидала победы и поэтому не накрасилась.

После завоевания бронзовой медали голландскими конькобежцами Свеном Крамером Яном Блокхейсеном , Патриком Рустом и Куном Вервеем смеялись все фанаты, кроме двоих: в этих несчастных прилетел гигантский макет награды, брошенный на трибуны праздновавшими спортсменами.