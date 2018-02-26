В Кремле оценили выступление россиян на Играх

Песков: в Кремле считают успешным выступление российских спортсменов на Олимпиаде

"Для российского спорта главными показателями являются медали. И с точки зрения полученных медалей вполне можно считать выступление наших олимпийцев успешным", — сказал он. Выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане в медальном зачете можно считать успешным. Об этом заявил журналистам пресс— секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков указал также на то, "какой резонанс в нашей стране вызвали золотые медали, которые получили наши спортсмены, то национальное воодушевление, свидетелями которого мы все были".