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В Кремле оценили выступление россиян на Играх
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Песков: в Кремле считают успешным выступление российских спортсменов на Олимпиаде 

ТАСС 26 февраля 2018
Фото: ТАСС
Выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане в медальном зачете можно считать успешным. Об этом заявил журналистам пресс— секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для российского спорта главными показателями являются медали. И с точки зрения полученных медалей вполне можно считать выступление наших олимпийцев успешным", — сказал он.
Песков указал также на то, "какой резонанс в нашей стране вызвали золотые медали, которые получили наши спортсмены, то национальное воодушевление, свидетелями которого мы все были".
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