Спасибо, чемпионы! Как встретили российских олимпийцев

В московском аэропорту Шереметьево приземлился спецборт с российскими спортсменами. Их Южной Кореи вернулись члены сборной по хоккею, лыжным гонкам, фигурному катанию, бобслею, скелетону и фристайлу.

В зале прилета российских олимпийцев встречали сотни людей: родственники, друзья, болельщики, журналисты и спортивные чиновники из Олимпийского комитета России (ОКР).

Спортсменов встретили аплодисментами и дружным скандированием «Россия!». В руках болельщики держали национальные флаги и плакаты с надписями: «Мы гордимся вами!» и «Спасибо, чемпионы!». В подарок хоккеистам болельщики подготовили символическую красную машину.

Напомним, по итогам Олимпийских игр в Пхенчхане россияне завоевали 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. «Золото» Игр — у фигуристки Алины Загитовой и мужской хоккейной сборной.