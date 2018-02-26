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Спасибо, чемпионы! Как встретили российских олимпийцев
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Спасибо, чемпионы! Как встретили российских олимпийцев 

Рамблер 26 февраля 2018
В московском аэропорту Шереметьево приземлился спецборт с российскими спортсменами. Их Южной Кореи вернулись члены сборной по хоккею, лыжным гонкам, фигурному катанию, бобслею, скелетону и фристайлу.
В зале прилета российских олимпийцев встречали сотни людей: родственники, друзья, болельщики, журналисты и спортивные чиновники из Олимпийского комитета России (ОКР).
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Спортсменов встретили аплодисментами и дружным скандированием «Россия!». В руках болельщики держали национальные флаги и плакаты с надписями: «Мы гордимся вами!» и «Спасибо, чемпионы!». В подарок хоккеистам болельщики подготовили символическую красную машину.
Напомним, по итогам Олимпийских игр в Пхенчхане россияне завоевали 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. «Золото» Игр — у фигуристки Алины Загитовой и мужской хоккейной сборной.
 Ещё 15 источников 
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