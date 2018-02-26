России удалось сломать сценарий «унижения на Олимпиаде»

Официально Россия не участвовала в Олимпиаде — но в итоге всё равно победила. Зарубежные СМИ сделали из наших спортсменов звезд первой величины, пока отдельные «ура-патриоты» на родине называли их «предателями», а само участие в Олимпиаде «унижением». На самом деле вместо унижения мы увидели нечто совершенно иное.

Как заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в интервью CNN , американские журналисты сами виноваты в том, что главной темой Игр в Пхенчхане стал «допинг в России», и в том, что «подавляющее большинство заголовков посвящено России». Меж тем, по словам спортивного чиновника, «Олимпийские игры в Пхенчхане прошли без России».

Журналист CNN Аманда Дэвис изо всех сил пыталась добиться от Баха утверждения, что атлетов из РФ вообще нельзя было пускать на Олимпиаду, но безуспешно.

«С отдельными спортсменами нужно всегда поступать по справедливости. А если полностью разорвать контакты и не допустить до соревнований никого, добиться каких-то подвижек будет невозможно», — подчеркнул глава МОК.

В конце интервью Дэвис возмущенно указала на то, что «мы обсуждаем Россию с олимпийскими атлетами из России, мы видели, как стадионы наполнялись российскими флагами и болельщиками, мы говорим о российских фигуристках…».

«Гражданин любой страны имеет полное право присутствовать на Олимпиаде и болеть за своих спортсменов», — парировал Бах.

Международный олимпийский комитет в целом и Томас Бах в частности — те еще защитники России. Их необоснованный отказ в допуске на Олимпиаду прежде не заподозренных в «нечистой игре» российских спортсменов тёмным пятном лег на базовые принципы презумпции невиновности. Запрет на использование российского флага на церемонии закрытия Игр тоже выглядит несправедливо — не только наших спортсменов заподозрили в допинге.

Но это интервью окончательно подтвердило то, что Россия поступила правильно, отправив своих спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане. Запланированное унижение обернулось безусловной победой. И возмущение такого идеологического врага, как CNN, ярко подтверждает очевидный факт: Россия опять сломала тщательно расписанный сценарий и повернула ситуацию в свою пользу.

Напомним, после декабрьского решения МОК об отстранении России от Олимпиады в СМИ и соцсетях всерьез обсуждался полный бойкот Игр со стороны нашей страны. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой подчеркнул, что не хотел бы, чтобы «дети видели спортсмена из России под чужим флагом и без исполнения гимна». «Это унижение для всей страны, поэтому я верю в то, что наши спортсмены примут правильное решение», — говорил депутат в эфире «Первого канала».

В соцсетях появлялись и более жесткие высказывания. Спортсменов, решивших ехать на Олимпиаду, называли как минимум штрейкбрехерами, как максимум — предателями.

«Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве. Многие ребята, я многих знаю лично, шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни. Не только затратили на это последние годы подготовки — они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно. Поэтому исходя из этих соображений мы, конечно, не будем никому ничего запрещать и не будем ничего блокировать и создавать условия, невозможные к участию». Точку в спорах поставил президент Путин. В ходе той же самой встречи с работниками Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде, в ходе которой он заявил о готовности баллотироваться на новый срок, глава государства подчеркнул, что о бойкоте и речи идти не может:

После этого разговоры о «бойкоте» были окончательно вытеснены в маргинальную ура-патриотическую сферу.

В результате в полном соответствии с древней истиной о «запретном плоде», Россия, как верно отметила журналистка CNN и безуспешно пытался опровергнуть Томас Бах, действительно стала страной номер один на Олимпиаде по объему внимания к нашим спортсменам. Конечно, было бы приятнее, если бы все эти упоминания касались спортивных побед, но МОК и ВАДА сделали все для того, чтобы максимально закрыть потенциальным российским чемпионам дорогу на Игры. Как подсчитал «Спорт-Экспресс», если бы российская сборная была допущена до Олимпиады, при самом пессимистичном раскладе наши спортсмены получили бы как минимум 7 золотых медалей.

Но и нынешние результаты — вовсе не поражение и не «позор», как пытаются представить украинские и американские СМИ.

Да, российские лыжники из-за решения МОК лишились заслуженных медалей. Но в самых зрелищных и популярных видах спорта — хоккее и фигурном катании наши спортсмены получили заслуженное золото.

Сравнения спортивных и военных побед, как правило, выглядят крайне убого. Хоккейная сборная Германии была не столько противником, сколько партнером нашей команды, позволившей российским хоккеистам показать лучшие черты отечественного хоккея. Но если все-таки прибегать к милитаристским аналогиям, успех наших спортсменов напоминает легендарную «атаку мертвецов», когда рота подвергшихся газовой атаке российских солдат обратила в бегство немецкий полк.

От «олимпийских атлетов из России» ждали скромного выступления, подтверждающего, что «без допинга эти русские ни на что не способны». В результате

формально отсутствующая на Играх российская сборная стала героем номер один, а хоккеисты сделали то, что их предшественникам под российским флагом еще ни разу не удавалось — получили золотую медаль.

В 1992 году, напомним, «золото» получили олимпийские атлеты, представляющие страны бывшего СССР и также выступавшие под олимпийским флагом. Таким образом, российские спортсмены, пусть без флага и формы, в очередной раз ярко подтвердили: Россия никогда не будет играть по чужим правилам. Силовое давление на Россию приводит исключительно к обратным результатам.

И если про летнюю Олимпиаду-1984, которую СССР бойкотировал в ответ на бойкот США советской Олимпиады-1980, нам вспомнить нечего, то зимняя Олимпиада в Пхенчанге заслужено войдет в историю российского спорта.

Несмотря на то, что «игры прошли без России».