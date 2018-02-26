Поздняков: будущее в мировом спорте за Россией

"Очень радостно и отрадно, что эта долгая дорога завершилась замечательными победами в последние дни соревнований. Но мы не должны забывать, что, кроме побед наших прекрасных парней и очаровательных фигуристок, у нас также были отличные результаты в лыжах, здорово выступили конькобежцы, Трегубов в скелетоне", — сказал вице-президент ОКР. Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), руководитель российской делегации на зимних Олимпийских играх 2018 года Станислав Поздняков , выступая на церемонии встречи олимпийцев поделился эмоциями о соревнованиях. Слова Позднякова приводит корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Харунова.

"Были замечательные победы и хорошие дни. Когда вся нация, все соотечественники сплачиваются вокруг своей команды, это говорит о том, что у нас есть будущее. Будущее — за Россией!" — добавил Поздняков.