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Поздняков: будущее в мировом спорте за Россией
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Поздняков: будущее в мировом спорте за Россией 

Газета.Ru 26 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), руководитель российской делегации на зимних Олимпийских играх 2018 года Станислав Поздняков, выступая на церемонии встречи олимпийцев поделился эмоциями о соревнованиях. Слова Позднякова приводит корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Харунова.
"Очень радостно и отрадно, что эта долгая дорога завершилась замечательными победами в последние дни соревнований. Но мы не должны забывать, что, кроме побед наших прекрасных парней и очаровательных фигуристок, у нас также были отличные результаты в лыжах, здорово выступили конькобежцы, Трегубов в скелетоне", — сказал вице-президент ОКР.
"Были замечательные победы и хорошие дни. Когда вся нация, все соотечественники сплачиваются вокруг своей команды, это говорит о том, что у нас есть будущее. Будущее — за Россией!" — добавил Поздняков.
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