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Олимпиаду в Пхёнчхане назвали худшей для России
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Олимпиаду в Пхёнчхане назвали худшей для России 

Рамблер 27 февраля 2018
Фото: ТАСС
Мартин Белэм и Кэт Леветт в своем материале для The Guardian пишут, что 13-е место в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2018 оказалось самым низким результатом России с момента распада Советского Союза.
При этом общее число завоеванных «Олимпийскими атлетами из России» (OAR) медалей — 17 — больше числа наград, выигранных российской сборной в Ванкувере в 2010 году и в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. Отчасти это объясняется увеличением количества медалей, которые разыгрываются на Играх.
The Guardian отмечает, что на зимних Олимпиадах СССР в медальном зачете никогда не опускался ниже второй строчки.
Авторы материала добавили, что на число медалей серьезно повлияло и отстранение российской сборной от ОИ-2018: многие российские чемпионы Сочи-2014 были отстранены.
В итоге результатом россиян на Олимпиаде в Пхёнчхане стали две золотые («золото» фигуристки Алины Загитовой, победа российской команды в финале хоккейного турнира), шесть серебряных и девять бронзовых медалей. У победителя медального зачета — Норвегии — 39 медалей.
Игры в Сочи по сравнению с другими недавними ОИ были наиболее успешными для России: 29 медалей (11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых).
Сборная СССР впервые приняла участие в зимних Олимпийских играх в 1956 году. Советские спортсмены завоевали 16 медалей и заняли первое место в медальном зачете.
Атлеты из СССР завоевали второе по величине после США число медалей за всю историю Олимпийских игр — 1204, в том числе 473 золотых.
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