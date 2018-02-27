Олимпиаду в Пхёнчхане назвали худшей для России

Мартин Белэм и Кэт Леветт в своем материале для The Guardian пишут, что 13-е место в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2018 оказалось самым низким результатом России с момента распада Советского Союза.

При этом общее число завоеванных «Олимпийскими атлетами из России» (OAR) медалей — 17 — больше числа наград, выигранных российской сборной в Ванкувере в 2010 году и в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. Отчасти это объясняется увеличением количества медалей, которые разыгрываются на Играх.

The Guardian отмечает, что на зимних Олимпиадах СССР в медальном зачете никогда не опускался ниже второй строчки.

Авторы материала добавили, что на число медалей серьезно повлияло и отстранение российской сборной от ОИ-2018: многие российские чемпионы Сочи-2014 были отстранены.

В итоге результатом россиян на Олимпиаде в Пхёнчхане стали две золотые («золото» фигуристки Алины Загитовой, победа российской команды в финале хоккейного турнира), шесть серебряных и девять бронзовых медалей. У победителя медального зачета — Норвегии — 39 медалей.

Игры в Сочи по сравнению с другими недавними ОИ были наиболее успешными для России: 29 медалей (11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых).

Сборная СССР впервые приняла участие в зимних Олимпийских играх в 1956 году. Советские спортсмены завоевали 16 медалей и заняли первое место в медальном зачете.

Атлеты из СССР завоевали второе по величине после США число медалей за всю историю Олимпийских игр — 1204, в том числе 473 золотых.