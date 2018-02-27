В WADA пояснили новые ограничения для РФ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию о том, что с 1 апреля 2018 года Россия не сможет проводить никакие международные спортивные соревнования.

Как передает Life.ru, в пресс-службе WADA заявили, что международные спортивные федерации должны «делать все возможное», чтобы не проводить чемпионаты в России.

«Статья 20.3.11 гласит, что обязанностью международной федерации является "делать всё возможное, чтобы заявки на проведение чемпионатов мира принимались только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу. Следовательно, поскольку РУСАДА на данный момент не соответствует кодексу, международные федерации должны делать всё возможное, чтобы проводить чемпионаты мира не в России. Мы также отмечаем, что любые изменения в действующий кодекс вступят в силу не ранее 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее издание «Чемпионат.ру» сообщило, что из-за из-за поправок в кодекс WADA Россия не сможет проводить международные спортивные соревнования из-за того, что РУСАДА лишено статуса аккредитованного национального антидопингового агентства.