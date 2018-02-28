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Украинский спортсмен объяснил объятия с россиянином
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Украинский спортсмен объяснил объятия с россиянином 

Рамблер 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Лыжный акробат из Украины Александр Абраменко объяснил «Укринформ», зачем обнял россиянина Илью Бурова на пьедестале Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.
По его словам, это произошло «в порыве сильных душевных эмоций». Также он уточнил, что журналистам не стоит искать каких-либо «политических моментов» в объятиях украинца и россиянина, так как спортсмены знают друг друга много лет, дружат и «никогда не говорят о политике».
Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал золотую медаль в дисциплине лыжная акробатика на Олимпиаде в Южной Корее. Россиянин Илья Буров стал третьим в тех же соревнованиях. Во время церемонии награждения Абраменко обнял россиянина и завернул его в флаг Украины.
 Ещё 4 источника 
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