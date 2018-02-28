Украинский спортсмен объяснил объятия с россиянином

По его словам, это произошло «в порыве сильных душевных эмоций». Также он уточнил, что журналистам не стоит искать каких-либо «политических моментов» в объятиях украинца и россиянина, так как спортсмены знают друг друга много лет, дружат и «никогда не говорят о политике».

Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал золотую медаль в дисциплине лыжная акробатика на Олимпиаде в Южной Корее. Россиянин Илья Буров стал третьим в тех же соревнованиях. Во время церемонии награждения Абраменко обнял россиянина и завернул его в флаг Украины.