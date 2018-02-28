Путин рассказал о поддержке спортсменов

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит работу с международными структурами для того, чтобы система борьбы с допингом стала понятной и прозрачной.
"Мы продолжим, безусловно, оказывать нашим атлетам самую широкую правовую поддержку, тесно взаимодействовать с международными спортивными структурами, с Международным олимпийским комитетом для того, чтобы спорт, Олимпийское движение укрепляли свою независимость, чтобы четко соблюдались принципы равноправия, справедливости, а система противодействия допингу обрела единые правила, стала наконец понятной и абсолютно прозрачной", — отметил он на церемонии вручения госнаград россиянам, ставшим призерами Олимпиады в Пхёнчхане.