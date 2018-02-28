МОК восстановил членство России

МОК восстановил права ОКР

Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России, сообщает РБК со ссылкой на теннисного тренера и члена МОК Шамиля Тарпищева

По его словам, у МОК больше нет «нареканий» к ОКР, так как результаты всех проверок показали «чистоту» российских спортсменов. Тарпищев уточнил, что членство ОКР в МОК восстановилось «автоматически».