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МОК восстановил членство России
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МОК восстановил права ОКР 

Рамблер 28 февраля 2018
Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России, сообщает РБК со ссылкой на теннисного тренера и члена МОК Шамиля Тарпищева.
По его словам, у МОК больше нет «нареканий» к ОКР, так как результаты всех проверок показали «чистоту» российских спортсменов. Тарпищев уточнил, что членство ОКР в МОК восстановилось «автоматически».
Членство российского Олимпийского комитета в МОК было приостановлено в декабре 2017 года в связи с выводами комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмидта о якобы имевшей место государственной поддержке приема запрещенных препаратов российскими спортсменами на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
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