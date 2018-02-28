Европа недоумевает: РФ вернули в МОК вопреки допингу

Daily Mail недоумевает: допинг нашли, но Россию в МОК вернули

Несмотря на допинговые нарушения, выявленные в ходе зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, МОК снял санкции с России, сообщает Daily Mail. Это означает, что теперь российский олимпийский комитет полностью восстановлен в своих правах, отмечает британское издание.

Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство России в олимпийском движении через три дня после окончания Игр в Пхёнчхане, сообщает Daily Mail. При этом два из 160 атлетов, выступавших на соревнованиях в Южной Корее, были уличены в употреблении допинга, отмечает британское издание.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что отмена санкций связана с окончанием допинг-тестов. По его словам, МОК подтвердил, что все остальные спортсмены чисты.