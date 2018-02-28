Европа недоумевает: РФ вернули в МОК вопреки допингу

Несмотря на допинговые нарушения, выявленные в ходе зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, МОК снял санкции с России, сообщает Daily Mail. Это означает, что теперь российский олимпийский комитет полностью восстановлен в своих правах, отмечает британское издание.
Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство России в олимпийском движении через три дня после окончания Игр в Пхёнчхане, сообщает Daily Mail. При этом два из 160 атлетов, выступавших на соревнованиях в Южной Корее, были уличены в употреблении допинга, отмечает британское издание.
Бронзовой медали лишилась пара кёрлингистов Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Также в крови бобслеистки Надежды Сергеевой обнаружили запрещённые вещества.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что отмена санкций связана с окончанием допинг-тестов. По его словам, МОК подтвердил, что все остальные спортсмены чисты.
«Это означает, что ОКР, как и любой другой национальный олимпийский комитет, может снова пользоваться всеми правами и выполнять все обязанности в соответствии с Олимпийской хартией», — написал в официальном обращении директор департамента МОК по взаимодействию с национальными олимпийскими комитетами Пере Миро.