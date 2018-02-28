Прекращение огня: Россия вернула флаг и гимн

Почему МОК восстановил Олимпийский комитет России в правах

Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России после проверки всех допинг-проб российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Ни одна из проб не дала положительного результата, что послужило поводом для отмены санкций. В федерациях фигурного катания и сноуборда уже заявили, что рады подобному решению.

«Мы получили письмо из МОК, касающееся восстановления ОКР. Как вы знаете, 25 февраля состоялся исполком МОК, потом сессия. На ней были приняты важные решения относительно восстановления статуса ОКР. Оно было увязано с окончанием допинг-тестов на Олимпийских играх — 2018. В письме сказано, что все остальные результаты допинг-тестов являются отрицательными. Таким образом, ОКР был восстановлен в правах», — приводит слова Жукова ТАСС. Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в правах. Информацию подтвердил президент ОКР Александр Жуков

После восстановления ОКР в международной организации у российским спортсменов автоматически отменяется статус нейтральных атлетов, и на будущих Олимпийских играх 2020 года в Токио отечественная сборная выступит под государственным флагом и с гимном страны.

5 декабря 2017 года исполком МОК принял решение лишить ОКР членства в организации, что вынудило российских спортсменов принять участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане под наименованием «Олимпийские атлеты из России» под олимпийским флагом. На церемониях награждения также звучал олимпийский гимн. Такие жесткие санкции вступили в силу в связи с обвинениями России в наличии государственной допинг-системы, которая была применена в Сочи-2014.

МОК изначально не исключал, в случае исполнения всех обязательств и указаний МОК, возможность восстановления ОКР до завершения Игр в Пхенчхане, что могло позволить российским спортсменам пройти на церемонии закрытия под государственным флагом и с национальной символикой.

Российский комитет выполнил все условия, включая денежную выплату размером $15 млн на всемирную борьбу с допингом, однако в дело вмешались два допинговых случая с участием отечественных атлетов.

Первый произошел 18 декабря с керлингистом Александром Крушельницким , в чьей допинг-пробе нашли запрещенный с 1 января 2016 года мельдоний.

Спортсмен запросил вскрытие пробы B, которая также дала положительный результат. Крушельницкий со своей супругой Анастасией Брызгаловой выступал на Олимпиаде в смешанных парах и принес России бронзовую медаль. Но из-за наличия в организме запрещенного препарата медаль пришлось вернуть МОК, который впоследствии наградил ей команду Норвегии.

Крушельницкий также отказался от слушания дела в Спротивном арбитражном суде (CAS), понимая, что обе положительные допинг-пробы являются неоспоримым доказательством присутствия в организме мельдония. Теперь Федерация керлинга России совместно со Следственным комитетом выясняет обстоятельства попадания вещества в организм спортсмена, который отрицает умышленной применение допинга.

Сергеева отказалась от вскрытия пробы В, и CAS признал спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил, аннулировав ее результаты на Олимпийских играх. Бобслеистка вместе с разгоняющей Анастасией Кочержовой показала итоговый 12-й результат в двойках среди женщин.

Два случая обнаружения запрещенных веществ у российских спортсменов отложили восстановления членства ОКР, и на церемонии закрытия Олимпийских игр отечественные атлеты прошли под олимпийским флагом, который нес волонтер, назначенный оргкомитетом.

МОК принял решение проверить пробы всех остальных российских участников Олимпиады и, в случае отсутствия в них допинга, вернуть ОКР членство в организации.

Проверка всех проб заняла несколько дней и больше не обнаружила нарушений россиянами антидопинговых правил, что и привело к положительному для России исходу.

На Олимпийских играх в Пхенчхане российская сборная завоевала 17 медалей, среди них — две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых. По общему количеству наград Россия поделила шестое место с хозяйкой Игр — Южной Кореей.