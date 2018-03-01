В WADA пожалели о быстром решении по РФ 

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что не одобряет решение Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР) в правах. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Inside the games.
>> МОК восстановил права ОКР
«Я бы хотел, чтобы отстранение ОКР длилось чуть дольше. Это дало бы мне и WADA больше времени, чтобы добиться от РУСАДА полного соответствия с требованиями и нормами нашей организации. Однако они посчитали, что можно уже сейчас восстановить ОКР в правах», — признался Риди.
28 февраля МОК официально восстановил в правах ОКР. Это произошло спустя 2 дня после церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане, перед которой МОК отказался восстанавливать членство ОКР, сославшись на две положительные допинг-пробы, принадлежащие российскому спортсмену Александру Крушельницкому.