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Зеппельт отреагировал на восстановление прав ОКР
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Немецкий журналист Зеппельт прокомментировал восстановление в правах ОКР 

Газета.Ru 1 марта 2018
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, снявший несколько фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал решение Международного олимпийского комитета восстановить членство Олимпийского комитета России в организации. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
«Решение МОК подвести черту в деле России закончилось тем, что ОКР был восстановлен в своих правах. С самого начала было ясно, что кукловод Бах, прикрывающийся доброй волей, похоронит один из самых больших допинг-скандалов в истории. Миссия выполнена», — написал журналист.
Ранее МОК объяснил восстановление членства ОКР.
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