Ещё
Российским олимпийцам подарили не те BMW
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российским олимпийцам не подарили обещанных моделей BMW 

Газета.Ru 1 марта 2018
Глава федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что спортсмены, получившие призовые места на Олимпиаде в Пхенчхане, получили только BMW X4 и X5 — BMW X6 не было среди наградных машин. Об этом сообщает «Интерфакс».
>> На награждении спортсменов РФ произошла путаница
«На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел», — заявил Горшков на пресс-конференции в Москве в четверг.
Он присутствовал на прошедшей накануне церемонии вручения ключей от машин.
Модели X6 должны были вручить золотым медалистам — фигуристке Алине Загитовой и мужской хоккейной сборной. X5 должны были получить серебряные медалисты, X4 — бронзовые.
Загитова подтвердила, отвечая на вопрос «Интерфакса», что получила X5. Фигуристка Евгения Медведева, серебряная медалистка, заявила, что получила X4.
Церемония награждения олимпийцев состоялась в среду на Красной площади.
Газета.Ru: последние новости
Призер Игр-2018 конькобежка Ким Бо Рым госпитализирована с психическим расстройством СМИ: мотивировочная часть решений по российским атлетам будет опубликована до 25 марта Два участника Олимпиады пожизненно отстранены после обвинения в домогательствах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением7
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение