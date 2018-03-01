Российским олимпийцам подарили не те BMW

Российским олимпийцам не подарили обещанных моделей BMW

Глава федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что спортсмены, получившие призовые места на Олимпиаде в Пхенчхане, получили только BMW X4 и X5 — BMW X6 не было среди наградных машин. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел», — заявил Горшков на пресс-конференции в Москве в четверг.

Он присутствовал на прошедшей накануне церемонии вручения ключей от машин.

Модели X6 должны были вручить золотым медалистам — фигуристке Алине Загитовой и мужской хоккейной сборной. X5 должны были получить серебряные медалисты, X4 — бронзовые.

Церемония награждения олимпийцев состоялась в среду на Красной площади.