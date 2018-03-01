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Прояснилась ситуация с не теми машинами для олимпийцев
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В BMW разъяснили ситуацию с вручением российским призерам Олимпиады «не тех» моделей 

Газета.Ru 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
В российском подразделении марки BMW прокомментировали "Газете.Ru" информацию о том, что российским призерам Олимпийских игр не были вручены обещанные модели.
В компании напомнили, что в Пхенчхане российские олимпийцы завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
>> Российским олимпийцам подарили не те BMW
"Обладатели золотых медалей получили от Фонда поддержки олимпийцев России BMW X5 xDrive30d. Серебряным призерам вручили ключи от BMW X4 xDrive30d, а бронзовым — BMW X4 xDrive20d. Всего победителям подарили 46 автомобилей BMW. Все памятные модели представлены в элегантном белом цвете и собраны в России", — отметили в представительстве.
По словам собеседника "Газеты.Ru", модель BMW X6 вручалась победителям Олимпиады в 2016 году и по итогам зимних Игр-2018 ее вручение изначально не планировалось.
Ранее глава федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что победителям Игр не вручили обещанные автомобили BMW X6.
Церемония награждения победителей и призеров Олимпиады состоялась 28 февраля с участием премьер-министра Дмитрия Медведева.
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