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У МОК нет претензий к российским спортсменам
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ОКР сообщил, что у МОК нет претензий к российским спортсменам по поведению на Олимпиаде-2018 

RT на русском 1 марта 2018
Фото: Reuters
Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал полный текст отчёта группы Международного олимпийского комитета (МОК) по осуществлению проекта «Олимпийские спортсмены из России» во главе с Николь Хоевертс. «ОКР не оспаривал решение исполкома МОК, они публично извинились, работали над внедрением проекта „Олимпийские спортсмены из России“ путём разработки руководящих принципов поведения своих спортсменов и выплатили сумму в $ 15 млн в качестве вклада в глобальную борьбу по противодействию допингу.
После детального анализа группа признает, что поведение и сотрудничество российской делегации, особенно спортсменов и главы официальной делегации, было уважительным и что они следовали духу решения исполкома МОК на протяжении всего периода Игр», — говорится в отчёте, опубликованном на официальном сайте ОКР.
Отмечается, что за время Олимпиады не было выявлено случаев нарушения правил поведения, которые установил МОК, как со стороны спортсменов и официальных лиц, так и со стороны болельщиков.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет восстановил членство ОКР.
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