ОКР сообщил, что у МОК нет претензий к российским спортсменам по поведению на Олимпиаде-2018

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал полный текст отчёта группы Международного олимпийского комитета (МОК) по осуществлению проекта «Олимпийские спортсмены из России» во главе с Николь Хоевертс. «ОКР не оспаривал решение исполкома МОК, они публично извинились, работали над внедрением проекта „Олимпийские спортсмены из России“ путём разработки руководящих принципов поведения своих спортсменов и выплатили сумму в $ 15 млн в качестве вклада в глобальную борьбу по противодействию допингу.

После детального анализа группа признает, что поведение и сотрудничество российской делегации, особенно спортсменов и главы официальной делегации, было уважительным и что они следовали духу решения исполкома МОК на протяжении всего периода Игр», — говорится в отчёте, опубликованном на официальном сайте ОКР.

Отмечается, что за время Олимпиады не было выявлено случаев нарушения правил поведения, которые установил МОК, как со стороны спортсменов и официальных лиц, так и со стороны болельщиков.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет восстановил членство ОКР.