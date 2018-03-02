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Более 80% южнокорейцев считаю ОИ в Пхёнчхане успешными
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Более 80% южнокорейцев считаю Игры в Пхёнчхане успешными 

RT на русском 2 марта 2018
Фото: Reuters
Агентство Gallup Korea провело опрос по поводу завершившихся Олимпийских игр в Пхёнчхане. 84% южнокорейцев считают Игры успешными, 7% так не считают, 8% воздержались от ответа, сообщает ТАСС.
Чемпионат мира по футболу 2002 года, который проходил в Южной Корее и Японии, был положительно воспринят у 98% респондентов. Азиатские игры в Инчхоне в 2014 году — у 47%.
63% респондентов сообщили, что седьмое место сборной Южной Кореи в неофициальном общекомандном зачёте является показателем, превзошедшим ожидания. 28% указали, что ожидали такого результата.
Наиболее интересной дисциплиной 70% корейцев назвали кёрлинг. На втором месте конькобежный спорт — 29%, далее шорт-трек (26%) и скелетон (23%).
Ранее сообщалось, что Паралимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане побьют рекорд Сочи по количеству участников.
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