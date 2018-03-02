Более 80% южнокорейцев считаю ОИ в Пхёнчхане успешными

Более 80% южнокорейцев считаю Игры в Пхёнчхане успешными

Агентство Gallup Korea провело опрос по поводу завершившихся Олимпийских игр в Пхёнчхане. 84% южнокорейцев считают Игры успешными, 7% так не считают, 8% воздержались от ответа, сообщает ТАСС

Чемпионат мира по футболу 2002 года, который проходил в Южной Корее и Японии, был положительно воспринят у 98% респондентов. Азиатские игры в Инчхоне в 2014 году — у 47%.

63% респондентов сообщили, что седьмое место сборной Южной Кореи в неофициальном общекомандном зачёте является показателем, превзошедшим ожидания. 28% указали, что ожидали такого результата.

Наиболее интересной дисциплиной 70% корейцев назвали кёрлинг. На втором месте конькобежный спорт — 29%, далее шорт-трек (26%) и скелетон (23%).

Ранее сообщалось, что Паралимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане побьют рекорд Сочи по количеству участников.