Россия на Олимпиаде в Сочи творила зло

AFP. Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден раскритиковал решение Международного олимпийского комитета восстановить членство Олимпийского комитета России в организации. Слова Уолдена приводит

«Бах и МОК ведут себя трусливо с Россией и ее грубой агрессией и потакают ей. Слабость перед лицом зла не приведет к положительному исходу.

То, что Россия сделала в Сочи-2014, было злом, направленным против Олимпиады и чистых спортсменов. Ее реакция после этого — ложь, угрозы, месть — более широкая форма зла», — заявил адвокат.

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт назвал восстановление ОКР «роковым сигналом всему миру».