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«Россия на Олимпиаде в Сочи творила зло»
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Россия на Олимпиаде в Сочи творила зло 

Газета.Ru 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден раскритиковал решение Международного олимпийского комитета восстановить членство Олимпийского комитета России в организации. Слова Уолдена приводит AFP.
«Бах и МОК ведут себя трусливо с Россией и ее грубой агрессией и потакают ей. Слабость перед лицом зла не приведет к положительному исходу.
То, что Россия сделала в Сочи-2014, было злом, направленным против Олимпиады и чистых спортсменов. Ее реакция после этого — ложь, угрозы, месть — более широкая форма зла», — заявил адвокат.
Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт назвал восстановление ОКР «роковым сигналом всему миру».
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