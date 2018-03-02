США упустили больше всего медалей на Олимпиаде

На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане спортсмены сборной США 26 раз были близки к медалям, но не смогли их завоевать. Об этом сообщает Russia Today.

Телеканал называет показатель в 23 медали худшим для американцев в XXI веке. Многие атлеты из США упускали олимпийские награды, находясь «предельно близко» к пьедесталу и занимая четвертые и пятые места. В большей степени это касается фристайла и сноуборда. Всего у команды 12 четверых и 14 пятых мест.

RT отмечает, что «настоящего сочувствия» заслуживает пятикратная чемпионка мира в сноуборд-кроссе Линдси Джакобеллис, которую от «бронзы» на этот раз отделяли всего 0,003 секунды.

Второе место в рейтинге «самых неудачливых команд» RT отдал Норвегии. На Играх-2018 норвежцы 12 раз занимали четвертые места пять раз — пятые. Сантиметры и сотые доли баллов помешали сборной страны заработать больше 39 наград.

Замыкает тройку лидеров антирейтинга Германия, у которой оказалось семь четвёртых и десять пятых мест. Немецкий биатлонист Эрик Лессер уступил норвежцу Эмилю Хегле Свендсену в борьбе за «бронзу» масс-старта всего лишь 0,4 секунды, а в смешанной эстафете проигрыш был даже меньше.

Владимира Морозова. Россия в списке RT оказалась на шестом месте с результатом в семь четвёртых мест и три пятых места. При этом четвертые места лыжницы Ирины Аввакумовой и женской хоккейной команды стали лучшими результатами для России в олимпийской истории. А вот «рвать волосы» хотелось из-за четвертого места спортивной пары фигуристов Евгении Тарасовой

В неофициальном медальном зачете ОИ-2018 первое место заняла Норвегия, второе — Германия, а США досталось четвертое место. Ранее The Guardian писала, что 13-е место России в зачете оказалось самым низким результатом страны с момента распада Советского Союза.

При этом общее число завоеванных «Олимпийскими атлетами из России» (OAR) медалей — 17 — больше числа наград, выигранных российской сборной в Ванкувере в 2010 году и в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. На число медалей серьезно повлияло отстранение российской сборной от ОИ-2018: многие чемпионы Сочи-2014 не приехали в Южную Корею.

Игры в Сочи по сравнению с другими недавними ОИ были наиболее успешными для России: 29 медалей (11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых).