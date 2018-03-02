Ещё
Россияне назвали самые запоминающиеся моменты ОИ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне назвали самые запоминающиеся моменты Олимпиады 

Lenta.ru 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Наибольшую гордость по итогам выступлений на Олимпийских играх в Пхенчхане у российских болельщиков вызвали фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным исследования, серебряным призером Игр Медведевой гордятся 37 процентов россиян, золотой медалисткой Алиной Загитовой — 27 процентов. О восхищении хоккеистами, которые также завоевали олимпийское золото, рассказали 33 процента опрошенных. 77 процентов респондентов не смогли назвать спортсменов, которые бы разочаровали их в Пхенчхане.
За ходом Олимпиады следили 69 процентов россиян. 48 процентов отметили, что наблюдали только за интересными для них видами спорта. 13 процентов заявили, что смотрели все трансляции, 8 процентов — только соревнования, в которых российские олимпийцы имели шансы на медали.
Олимпиада в Пхенчхане проходила с 9 по 25 февраля. На Играх-2018 российские спортсмены выступали под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийских атлетов из России». Всего россияне завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград. В Москве призерам подарили автомобили BMW.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением6
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение