Россияне назвали самые запоминающиеся моменты ОИ

Россияне назвали самые запоминающиеся моменты Олимпиады

Наибольшую гордость по итогам выступлений на Олимпийских играх в Пхенчхане у российских болельщиков вызвали фигуристки Евгения Медведева Алина Загитова . Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным исследования, серебряным призером Игр Медведевой гордятся 37 процентов россиян, золотой медалисткой Алиной Загитовой — 27 процентов. О восхищении хоккеистами, которые также завоевали олимпийское золото, рассказали 33 процента опрошенных. 77 процентов респондентов не смогли назвать спортсменов, которые бы разочаровали их в Пхенчхане.

За ходом Олимпиады следили 69 процентов россиян. 48 процентов отметили, что наблюдали только за интересными для них видами спорта. 13 процентов заявили, что смотрели все трансляции, 8 процентов — только соревнования, в которых российские олимпийцы имели шансы на медали.

Олимпиада в Пхенчхане проходила с 9 по 25 февраля. На Играх-2018 российские спортсмены выступали под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийских атлетов из России». Всего россияне завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград. В Москве призерам подарили автомобили BMW.