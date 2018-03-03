Очередной участник ОИ-2018 провалил допинг-тест

У одной из двух ямайских бобслеисток, участвовавших в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, в анализах был обнаружен запрещенный кленбутерол, сообщает портал RJR News.

О ком конкретно идет речь — о Джазмин Фенлатор-Викториан или о Керри Рассел — не сообщается. Положительным оказался тест на кленбутерол в образце «А» допинг-пробы спорстменки, взятой в середине января в Швейцарии. Федерация бобслея Ямайки получила соответствующее уведомление и сделала запрос на вскрытие пробы B.

В списке запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA) кленбутерол упоминается как препарат, применение которого запрещено как во время соревнований, так и вне их. Он запрещён для применения в спорте с 1992 года.

Одним из возможных путей попадания кленбутерола в организм спортсмена может быть мясо, так как он иногда используется для увеличения веса откармливаемых животных.

В медицине препарат применяется для лечения бронхиальной астмы. Он также используется в бодибилдинге из-за способности сжигать жир.